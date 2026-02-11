Alfredo Morelos no se olvidó de su gente y ‘se puso la 10′ para ayudar a la población de Córdoba

Ante la grave emergencia que se vive en el departamento de Córdoba, Montería, por las inundaciones que han afectado a miles de personas, Alfredo Morelos, el futbolista de Atlético Nacional, se puso ‘la 10′ para ayudar en este difícil momento.

Le puede interesar: “Nos ha tocado”, periodista de Win Sports rompió en llanto en plena transmisión por las inundaciones en Córdoba

Alfredo Morelos concedió una entrevista en Win Sports en la tarde de este martes 10 de febrero, donde no solamente habló sobre su presente en Atlético Nacional, sino que también alzó la voz para pedir el apoyo de muchas personas en medio de la emergencia que se vive en Córdoba, su lugar de nacimiento.

El ‘Búfalo’, anunció una iniciativa a través de su fundación y de la mano tanto de Atlético Nacional como del Ejercito Nacional de Colombia, para poder llevar algunos recursos fundamentales a aquellas personas que los han perdido.

La idea es que los hinchas del club ‘Verdolaga’ puedan acercarse al Estadio Atanasio Girardot en la previa del partido frente a Fortaleza, para llevar ropa nueva, alimentos no perecederos (que no estén vencidos) y productos de aseo personal.

La cita es a partir de las 5:30 en la plazoleta frente a la tribuna occidental del Estadio Atanasio Girardot hasta las 8:30, hora en que comenzará el partido.

“Sabemos la situación que está pasando nuestro departamento de Córdoba. En pro con Atlético Nacional, el ejército y mi fundación, trabajando súper duro para que nuestra gente, el aficionado de Atlético Nacional, aporte también su granito de arena para esta causa que ha golpeado muy duro a nuestro departamento. Sería lindo dar esta ayuda, la situación está muy crítica, y yo, en nombre de mi fundación y como parte de esta gran institución como es Atlético Nacional y el ejército nacional, aprovecho para dar este mensaje para que nos apoyen. Voy a poner a la disposición de todos para ayudar a nuestra gente”.