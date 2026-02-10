Aplazarían otro partido del fútbol colombiano por cuenta de un concierto de música electrónica

La programación del fútbol colombiano estaba tan apretada por cuenta del Mundial que comenzará en junio, que incluso se tomó la decisión de que la segunda fase no fueran cuadrangulares sino play-offs.

Sin embargo, un aspecto que seguramente Dimayor no tendría en cuenta, sería los problemas ajenos al fútbol que los obligarían a cambiar fechas.

Un ejemplo, es el mal estado del terreno de juego de El Campín que obligó a modificar tres partidos, pero no es el único caso, porque ahora informaron que se aplazará el partido de Águilas Doradas vs Atlético Bucaramanga por un concierto de música electrónica.

El encargado de adelantar esta información, a falta de confirmación oficial por cuenta de la Dimayor, fue el periodista de Win Sports, Mauricio Agudelo.

Después del partido contra Millonarios, Águilas Doradas tendría que recibir a Atlético Bucaramanga el domingo 15 de febrero a las 2:10 de la tarde en el Estadio Cincuentenario.

Sin embargo, según informó el periodista a través de sus redes sociales, hay un concierto de música electrónica que se llevará a cabo en este estadio entre el 20 y 21 de febrero, por lo cual, comenzarán con el montaje desde el sábado 14 de febrero.

En ese orden de ideas, Dimayor tendrá que reprogramar el partido de Águilas Doradas vs Atlético Bucaramanga, aunque se desconoce para qué fecha:

“Debido a un concierto de música electrónica en el estadio cincuentenario,el partido entre Águilas Doradas y Atlético Bucaramanga queda aplazado. La fecha está por definirse”.

¿Por qué Águilas Doradas tiene que jugar en el Estadio Cincuentenario?

Vale la pena recordar que Águilas Doradas se tuvo que mudar a última hora a este estadio de la ciudad de Medellín porque no pudo utilizar el Estadio Alberto Grisales, que es su verdadera casa.

El motivo es que el estadio está en proceso de renovación que se estima, tardará entre seis y ocho meses, lo cual, imposibilitaba jugar fútbol allí.