Supersociedades sancionó al máximo accionista de Santa Fe y tendrá que pagar una millonada, ¿Por qué?

Diego Fernando Perdomo Rojas, máximo accionista de Independiente Santa Fe, fue sancionado por Supersociedades porque no se reportó de manera oportuna una situación de control sobre un conglomerado empresarial.

El problema es que Diego Perdomo ejerce control sobre un grupo conformado por Perlun S.A.S., Independiente Santa Fe S.A., La Tienda Roja S.A.S., Santa Fe de Bogotá S.A.S. y La Piel del León S.A.S., pero no lo había reportado en el registro mercantil dentro de los plazos exigidos.

A continuación, el comunicado de la Superintendencia de Sociedades:

“SUPERSOCIEDADES SANCIONA A CONTROLANTE DE INDEPENDIENTE SANTA FE S.A. Y OTRAS SOCIEDADES POR NO REVELAR OPORTUNAMENTE EL CONTROL

La Superintendencia de Sociedades impuso una multa por valor de SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($65.000.000) al señor Diego Fernando Perdomo Rojas por no revelar oportunamente el control respecto del conglomerado conformado con Perlun S.A.S., Independiente Santa Fe S.A., La Tienda Roja S.A.S., Santa Fe de Bogotá S.A.S. y La Piel del León S.A.S.

En el acto administrativo sancionatorio la entidad reiteró que, conforme al régimen de matrices y subordinadas, las personas naturales que ejercen control sobre sociedades también están obligadas a declarar oportunamente la existencia de grupos empresariales y situaciones de control. Enfatizó que esta obligación no es sólo para las sociedades matrices, como sostuvo el investigado.

Al respecto el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, destacó que: “le corresponde a la Superintendencia de Sociedades velar por la adecuada inscripción en el registro mercantil de los grupos empresariales y las situaciones de control. Durante los últimos años se han adelantado importantes investigaciones en esta materia, cuyos resultados contribuyen significativamente a la generación de confianza en el mercado, de acuerdo con los principios del buen gobierno corporativo. La identificación de los verdaderos controlantes y de todas las entidades involucradas en los conglomerados puede resultar de gran importancia para los grupos de interés que interactúan con las empresas, especialmente en el ámbito de los clubes con deportistas profesionales. Esta revelación tiene impacto en aspectos tales como la responsabilidad subsidiaria de los controlantes, la consolidación de estados financieros, las operaciones entre vinculados, la protección de los accionistas minoritarios, el tratamiento de los conflictos de intereses, las votaciones en los acuerdos de reorganización y la aplicación del régimen de precios de transferencia”.

El investigado podrá ejercer su derecho de defensa dentro del término señalado en la ley".