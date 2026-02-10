“No debe ir al Mundial”, Iván Mejía ‘descabezó’ a jugador de la Selección Colombia y lo trató de limitado

Iván Mejía está listo para el Mundial: Regresó de su retiro de los medios de comunicación para comentar los partidos en Radio Nacional junto al Tato Sanint.

Y a varios meses de la competencia, ‘Don Iván’ ya señaló a un futbolista, quien considera que no debería ser convocado al Mundial con la Selección Colombia.

Iván Mejía no quiere que Yerry Mina vaya al Mundial:

En horas de la mañana de este martes 10 de febrero, Yerry Mina fue noticia a nivel mundial, pues su entrenador en Caglari, Fabio Pisacane, dio a conocer que el futbolista colombiano tiene un problema físico importante y se trata de un problema crónico en su rodilla.

Por ese inconveniente, Yerry Mina no pudo hacer parte de la convocatoria de su equipo en su más reciente partido frente a la Roma por la fecha 24 de la Serie A, luego de ser titular en los anteriores tres encuentros.

Esta situación tiene muy preocupado a Pisacane, no solamente porque no hay fecha de regreso para el futbolista colombiano, sino porque la Copa del Mundo está ‘a la vuelta de la esquina’ y Yerry Mina es uno de los jugadores habitualmente convocados por Néstor Lorenzo:

“Tiene un problema de rodilla que lleva meses, tenemos que vivir día a día. Es crónico, no agudo, necesita ser controlado y monitoreado”, fueron las palabras del entrenador del Cagliari sobre Yerry Mina.

Iván Mejía no cree que Yerry Mina merezca ir al Mundial

En diferentes ocasiones, Mejía Álvarez ha señalado que no le gusta el estilo de juego de Yerry Mina, y, una vez más, dejó claro que para él, no debería ser convocado a la Selección Colombia, ni siquiera en caso que logre recuperarse al 100% de su lesión.

El comentarista d Radio Nacional aseguró que Yerry Mina es un futbolista limitado y además dijo que solo sabe hacer las coreografías de la Selección Colombia y botar el balón:

“Con rodilla o sin rodilla, Mina no debe ir al Mundial. Jugador limitadísimo, su única virtud es hacer bien el botalón y armar las coreografías”.

Pero no es la primera vez que Iván Mejía se refiere de esta manera al goleador de la Selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018. A continuación le presentamos otros comentarios similares:

“El tal panita es bueno para las coreografías. Como jugador hmmm!!”, dijo Iván Mejía sobre Yerry Mina el pasado 16 de noviembre de 2025

“Que el gol de cabeza no tape los problemas de marca, la desubicación y la falta de claridad para salir con la pelota del Bolardo Mina. No tiene presentación llevarlo al Mundial”, fueron las palabras de Iván Mejía sobre Yerry Mina el pasado 10 de septiembre de 2025