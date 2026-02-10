En pleno cumpleaños de Falcao, Carlos Antonio Vélez soltó su top 5 de jugadores colombianos

En medio del cumpleaños de Radamel Falcao García, Carlos Antonio Vélez sorprendió al lanzar su top-5 de jugadores colombianos en la historia con el que sorprendió a muchos, especialmente en lo referente al Tigre y a James Rodríguez.

De entrada, en su programa matutino, el analista felicitó al hoy jugador de Millonarios, del que señaló: “Hoy está de cumpleaños Falcao García, una verdadera y autentica leyenda del fútbol colombiano. Una cosa es su historia, su pasado y otra su hoy. Cada cosa tiene un análisis diferente. Primero, feliz cumpleaños y que cumpla muchos más”.

“Mientras él salte al campo, se someterá a evaluación, análisis o critica porque la posición de quienes cumplimos con este oficio es esa (…) si él decidiese retirarse, hablaríamos de su pasado, no de su presente o su futuro. Mientras eso no suceda, él tendrá que someterse, con todo y el brillante pasado que tiene, a su hoy y su mañana, el que no lo entienda: problema suyo”, añadió.

Y allí soltó: “Que es una leyenda del fútbol colombiano, sí, para mí, el mejor jugador colombiano de toda la historia. Yo tengo mi propio escalafón que he dicho, pero ya se ha modificado de cuenta de Luis Díaz que tenía de quinto y ya va de tercero”.

Top 5 de futbolistas colombianos de Carlos Antonio Vélez

Radamel Falcao García Carlos Alberto Valderrama Luis Díaz Willington Ortiz Faustino Asprilla

“Esos 5 jugadores, por su comportamiento, por su manera de jugar y por lo que aportaron, entendiendo que cada etapa es distinta”, contextualizó.

Con Radamel Falcao a la cabeza y sin James Rodríguez, ese es el top 5 de jugadores colombianos en toda la historia para Carlos Antonio Vélez.