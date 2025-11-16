“Bueno para las coreografías”, Iván Mejía se sinceró acerca de Yerry Mina como jugador de la Selección Colombia

Iván Mejía Álvarez, que suele no guardarse ningún concepto y tampoco tener filtro, en esta ocasión apuntó contra el defensa de la Selección Colombia, Yerry Mina, del que puso en duda sus capacidades como futbolista y señaló que se destaca más armando coreografías.

Todo esto luego de la victoria 2-1 de la Tricolor en juego amistoso contra Nueva Zelanda en los Estados Unidos, como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos.

El defensor central, que actúa en Italia, volvió a recibir varias criticas de los aficionados y periodistas.

Entre otras, un usuario de plataformas sociales señaló: “A Yerry Mina la gente le tiene cariño por sus bailes de salsa choque y uno que otro gol de cabeza, pero de verdad es muy torpe, lento y sobrevalorado. Tanto para que un “Pastor Ovejero de Nueva Zelanda” (como decía @PajaritoDeIvan) le gane en el 1 vs 1. Un poste de luz”.

A ese comentario llegó la replica del experimentado periodista que señaló que “El tal panita es bueno para las coreografías. Como jugador hmmm!!”.

De frente, Iván Mejía Álvarez señaló que Yerry Mina se destaca más como bailarín que como futbolista y es uno más de los que pone en duda los llamados al defensor a la Selección Colombia.