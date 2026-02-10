“De inmediato”, advierten a viajeros al Mundial 2026 por lo que está pasando en Canadá, Estados Unidos y México

Una advertencia a los viajeros al Mundial 2026 fue emitida directamente por el secretario de salud de Bogotá, Gerson Bermont, que puso en conocimiento de la ciudadanía la preocupación por lo que está pasando en los países anfitriones con algunos brotes y pidió acudir a vacunarse de inmediato.

A través de sus redes sociales, Bermont señaló que Canadá, Estados Unidos y México está presentando brotes de sarampión debido a las caídas en las coberturas de vacunación en dichos países y por eso es clave ir con todas las precauciones.

Vea acá: “La desinformación destruye”, César Augusto Londoño fue desmentido públicamente por una entidad del estado

“Desde ya lo advertimos: si va a viajar al Mundial de fútbol, revise su esquema y vacúnese de inmediato contra sarampión y rubéola. Canadá, Estados Unidos y México presentan brotes de sarampión asociados a caídas en las coberturas de vacunación @Bogota protege a sus ciudadanos”, señaló puntualmente.

El propio secretario de salud de Bogotá, Gerson Bermont, puso en alerta a todos los aficionados que tengan previsto viajar a Canadá, Estados Unidos y México, para que la ida al Mundial 2026 no termine en un mal brote.