“Déjelo tranquilito”: Iván Mejía le pidió a Minnesota que no ponga a jugar a James un mes, pensando en el Mundial

Fotos tomadas de: Captura de pantalla de @RTVCnoticias (06/02/2026) y la cuenta de X @MNUFC (06/02/2026)

James Rodríguez, finalmente, firmó contrato con Minnesota, equipo de la MLS de Estados Unidos, donde seguramente se preparará de la mejor manera para llegar en óptimas condiciones al Mundial que será en menos de seis meses.

Uno de los aspectos que a muchos les llamó la atención fueron las condiciones climáticas de aquel lugar, teniendo en cuenta que James en el pasado señaló que no se quiso quedar en el Bayern Múnich porque en esa ciudad hacía mucho frío.

De alguna manera, Iván Mejía respaldó a James y dejó claro que le preocupa este clima para el futbolista colombiano porque puede representar alguna lesión.

Recientemente, Iván Mejía fue anunciado como nuevo refuerzo de Radio Nacional de Colombia, de cara al mundial, donde transmitirá algunos partidos junto a Tato Sanint, quien será el encargado del relato.

En el evento en que presentaron a Iván Mejía, también hubo un espacio para que el experimentado periodista diera su opinión acerca de algunos temas relacionados con la Selección Colombia y la Copa del Mundo.

Una de las preguntas que le hicieron a Mejía Álvarez fue la situación de James Rodríguez y su fichaje por Minnesota. Él fue muy sincero al expresar que le preocupa el clima de dicha ciudad porque James es muy proclive a las lesiones y el clima podría ser perjudicial para él.

Adicionalmente, Iván Mejía pidió que Minnesota no utilice a James en el mes de mayo, para que no corra riesgo de perderse el Mundial, porque podría sufrir una lesión.

A continuación le presentamos las palabras de Iván Mejía, que concedió a Revista Semana:

“Me preocupa lo de James. Me preocupa que se vaya a un sitio donde hay tanto frío, él es proclive a las lesiones. La gente pide que James juegue mañana, no, a James déjelo tranquilito un mes antes para que no se lesione, porque hay mucha posibilidad de que se lesione en ese frío y con esas condiciones”, dijo Iván Mejía a la Revista Semana.