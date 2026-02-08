Jarlan Barrera es una opción para llegar a Millonarios, solo habría un pequeño impedimento

Jarlan Barrera, actualmente es agente libre, luego de desvincularse de Independiente Medellín, equipo donde solamente estuvo un semestre, y no pudo consolidarse de manera que le renovaran su contrato.

A sus 30 años, Jarlan está buscando una nueva oportunidad y hay varios equipos del fútbol colombiano en los que podría continuar su carrera: Uno de ellos es Millonarios.

Guillermo Arango, periodista de la FM y Win Sports, reveló durante el programa del pasado viernes 6 de febrero del programa ‘La FM Más Fútbol’ que Jarlan Barrera fue ofrecido a Millonarios y, aunque no están 100% convencidos - pensando en sus condiciones físicas - tampoco lo han descartado por completo.

El periodista detalló que Fabián Bustos, el técnico que recién llegó al club ‘Embajador’ como reemplazo de Hernán Torres, sí quiere que lleguen más jugadores al equipo y le interesaría la contratación de un volante ofensivo.

Aún así, el entrenador no conoce a profundidad a Jarlan y Ariel Michaloutsos, el director deportivo, estaría evaluando la posibilidad de tener al jugador, quien llegaría sin ningún costo, debido a que no está vinculado con ningún otro club.

Eso sí, también es importante señalar que hay otro equipo que entraría en la puja por Jarlan Barrera y es Deportivo Pereira, el equipo de Arturo Reyes, que recientemente recibió el aval de FIFA para inscribir jugadores sin ningún inconveniente.

“Indagaron condiciones (de Jarlan Barrera), lo que pasa es que no termina de cerrar el tema físico. Fabián Bustos no lo conoce a profundidad, pero sí quisiera otro volante ofensivo. En Millonarios fue ofrecido, están estudiando el nombre”, fueron las palabras de Guillo Arango sobre la posibilidad de ver a Jarlan Barrera en Millonarios.

Fabián Bustos habló sobre fichajes:

En su primera conferencia de prensa, Fabián Bustos dejó claro que en Millonarios están estudiando la posibilidad de realizar más contrataciones y a él le gustaría.

De todas maneras, el técnico argentino señaló que, en caso de no contratar más jugadores, considera que tiene una buena nómina para competir de la mejor manera:

“La secretaría técnica, la dirección deportiva y la gente que maneja el club está viendo la posibilidad. Si viene un jugador que sea importante, haya tenido un paso destacado por equipos de acá y tenga buena capacidad, seguramente vamos a poder contar con él. Si no es así, estamos conformes con el plantel que tenemos, sabiendo que hay 24 jugadores y algunos chicos. Con el transcurso de los entrenamientos, intentaremos ver dónde hacer ajustes”.

