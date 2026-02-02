Deportivo Pereira recibió buenas noticias por parte de la FIFA con respecto a las prohibiciones que tenían

En medio de una de las crisis más profundas de su historia reciente, Deportivo Pereira vive un momento decisivo que puede marcar el rumbo de su temporada 2026 e incluso su permanencia en el fútbol profesional colombiano. Uno de los temas más críticos ha sido la prohibición impuesta por la FIFA que le impedía al club inscribir nuevos jugadores, una sanción que se suma a una serie de problemas financieros y administrativos que arrastra la institución risaraldense desde hace meses.

La sanción de la FIFA, conocida como “transfer ban” o prohibición de registro, se originó por el incumplimiento de varios compromisos económicos del club con futbolistas y clubes formadores de jugadores. Entre estos casos está el relacionado con el argentino Gonzalo Lencina, quien acudió al máximo organismo del fútbol mundial para reclamar el pago de salarios y derechos, lo que llevó a que la sanción se extendiera y afectara la posibilidad de inscribir futbolistas tanto a nivel nacional como internacional.

Desde finales de 2025 y hasta principios de 2026, la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol confirmaron que Deportivo Pereira no podía registrar a sus nuevos fichajes para la temporada, pese a que el club había anunciado varios refuerzos de cara al torneo. El presidente de Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, fue claro al señalar que mientras las sanciones no fueran subsanadas, el equipo no podría inscribir ni alinear a los futbolistas contratados en este mercado de pases.

La medida se sumó a otros castigos y advertencias derivadas de la situación económica del club, que también enfrentó investigaciones del Ministerio del Trabajo por incumplimientos en salarios y pagos de seguridad social, y el retiro temporal del reconocimiento deportivo. Esto dejó al Pereira en una situación administrativa compleja, afectando su operación normal y su participación en competiciones oficiales.

No obstante, las últimas noticias apuntan a un avance en la resolución de esa sanción internacional. Fuentes locales deportivas informan que el club habría saldado las deudas que dio lugar a las prohibiciones impuestas por la FIFA, lo que permitiría que las sanciones sean levantadas y que el equipo pueda finalmente inscribir y habilitar a los jugadores que contrató para la temporada 2026.

De confirmarse oficialmente este levantamiento de sanción, sería una buena noticia para el Deportivo Pereira, que ha sufrido en el campo debido a la falta de refuerzos disponibles y a la situación de incertidumbre sobre su plantilla. Jugadores como Fabio Delgado, Diego Mendoza, Danilo Ortiz y Anderson Plata, entre otros, quienes ya han entrenado con el club, podrían estar disponibles para competir en el torneo local y aliviar las tensiones en el plantel.

A pesar de este posible alivio, la institución aún enfrenta retos financieros y administrativos, y el levantamiento de las sanciones por parte de FIFA dependerá de la confirmación oficial de pagos y certificaciones de cumplimiento de las obligaciones que dieron lugar al castigo. La afición matecaña sigue atenta, esperando que estos movimientos permitan al club recuperar estabilidad y competitivo en la Liga BetPlay Dimayor 2026.