“Todo fue chisme”, James Rodríguez desmintió cualquier acercamiento con Millonarios

James Rodríguez aprovechó su presentación con el Minnesota United de la MLS, club con el que va a jugar antes del Mundial 2026, para desmentir lo que él mismo catalogó como chismes, sobre un supuesto acercamiento con Millonarios y hasta habló de su conversación con Radamel Falcao.

En medio de su presentación en sociedad, el 10 de la Selección Colombia fue consultado por los rumores y versiones que se tejieron, algo que ya había sido desmentido por su entorno, pero que ahora quedó completamente corroborado de voz del propio jugador.

Sobre el particular, de sus acercamientos con Millonarios, señaló: “En cuanto a Colombia, no se tuvo claridad ni contactaron a la gente mía sobre esto. Con Falcao hablé, pero no hablé de esto”.

“Todo lo que salió, todo fue chisme”, soltó enfáticamente para desmentir todas las versiones que se tejieron al respecto.

Incluso, aprovechó para dejar claro que “Algunos de la prensa sacan cosas que no son reales. Así pasó también con lo de Junior que sacaron cosas falsas”.

