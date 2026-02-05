Desde México llegó inesperada, pero importante oferta por un futbolista del Junior

Futbolistas como José Enamorado, Steven ‘Titi’ Rodríguez o Javier Báez, quienes fueron campeones con Junior de Barranquilla de la Liga BetPlay 2025-2, se marcharon del equipo antes de iniciar el año nuevo.

El cuadro barranquillero hizo las respectivas contrataciones para reemplazarlos, como Luis Fernando Muriel o Christian Barrios. Sin embargo, lo que seguramente no esperaban es que desde México intenten quitarle a una de sus figuras.

Desde México llegó inesperada oferta por un futbolista del Junior

El jugador que despertó el interés del fútbol mexicano es Guillermo Paiva, delantero del ‘Tiburón’ que fue campeón y titular con Alfredo Arias en los partidos más importantes del equipo.

Según informó el periodista paraguayo, Wilson González Bronce, Atlas de México - equipo donde milita Camilo Vargas - ya envió una oferta al Junior para quedarse con los servicios de Guillermo Paiva.

Resulta que los directivos del Atlas están en búsqueda de reforzar el puesto de delantero ante la salida de Djuka y el paraguayo Guillermo Paiva sería su primera opción.

“Atlas de México envió una oferta importante a Júnior de Barranquilla para contratar a Guillermo Paiva”, adelantó Wilson González Bronce, periodista paraguayo.

Junior no dejaría ir a Guillermo Paiva:

El periodista Pipe Sierra habló respecto a la oferta de Atlas y señaló que es un préstamo con opción de compra, por un valor cercano a los 2M$.

Según Sierra, Guillermo Paiva ve ‘con buenos ojos’ irse a jugar al fútbol mexicano, pero Junior no estaría de acuerdo con dejar ir al futbolista, teniendo en cuenta que necesitarán una amplia plantilla para afrontar tanto el rentado local como la Copa Libertadores:

“Atlas envío una oferta de préstamo con opción de compra que ronda los 2M$ por el paraguayo Guillermo Paiva (28). El delantero quiere aprovechar esta posibilidad, pero, por ahora, el Junior se niega a dejarlo ir. Sobre la info de Wilson González Bronce”, escribió Pipe Sierra.