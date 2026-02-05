Falcao estuvo a punto de regresar a Portugal antes de llegar a Millonarios, ¿qué pasó?

‘The Last Dance’ de Falcao en Millonarios estuvo cerca de no suceder, pues el ‘Tigre’ no solamente tenía la posibilidad de regresar al fútbol colombiano, sino que también pudo volver a Portugal.

El medio de comunicación 'Record’ de Portugal, reveló recientemente que Falcao era el objetivo principal del equipo Estrella de la Amadora, equipo de la primera división portuguesa, que actualmente se ubica en la casilla número 12 de la tabla luego de 20 jornadas.

Según indicaron desde Portugal, el presidente del equipo en mención estuvo analizando la posibilidad de contratar a Falcao, no solamente por lo que podía aportar dentro del terreno de juego, sino porque sería un gran aporte para el marketing del equipo.

Adicionalmente, vale la pena señalar que a la Estrella de la Amadora le interesaba fichar a Falcao porque era agente libre, es decir, que no necesitaba poner ningún dinero para quedarse con él, solamente era necesario negociar los términos con el jugador:

“Uno de los negocios más extraordinarios que estuvo a punto de suceder este invierno fue el regreso de Radamel Falcao a Portugal. El punta de lanza colombiano, que está a punto de cumplir 40 años, estuvo varias semanas en conversaciones con la Estrella de la Amadora, que llegó a ponderar contratarlo a costo cero”, fue lo que reveló el medio portugués.

No obstante, también revelaron que el fichaje no se concretó porque les causó muchas dudas la edad del ‘Tigre’. Vale la pena recordar que Falcao está a punto de cumplir 40 años (el próximo martes 10 de febrero).

De esta manera, y afortunadamente para los hinchas de Millonarios, el camino les quedó libre para firmar el regreso de Falcao y seguir soñando con un título en ‘The Last Dance’.