“Un gracias eterno”, La emotiva despedida del Junior a José Enamorado por su marcha a Gremio

José David Enamorado fue el mejor futbolista de la Liga BetPlay 2025-2 y lo demostró, no solamente al ser campeón del título con Junior, sino porque anotó tres goles en los partidos de la final contra Deportes Tolima.

Este impresionante rendimiento puso al futbolista de 26 años en el radar de los grandes de equipos del continente, pero finalmente fue Gremio el que se adelantó y lo contrató.

De esta manera, Junior le dio un emotivo adiós a José Enamorado como agradecimiento por los dos títulos que conquistó.

Gremio hizo oficial la llegada de José Enamorado:

A través de un comunicado que emitieron en su página web, Gremio hizo oficial la llegada de José Enamorado, donde dieron a conocer que aterrizará en Brasil el próximo domingo 11 de enero.

Asimismo, Gremio hizo un análisis del rendimiento que ha tenido José Enamorado durante toda su carrera:

“Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ha acordado el fichaje del delantero José Enamorado, procedente del Junior de Barranquilla. A punto de cumplir 27 años el día 13, el colombiano destacó en su último campeonato nacional, siendo elegido el mejor jugador de la competición. La temporada pasada, disputó 53 partidos y marcó 11 goles. El jugador llega a Porto Alegre este domingo, se somete a exámenes médicos y firma un contrato de tres años.

Nacido en Soledad, en la región metropolitana de Barranquilla, José David Enamorado Gómez debutó como profesional en 2016, a los 17 años, con el Orsomarso SC, de la segunda división colombiana. En 2019 y 2020, jugó cedido en La Equidad y Deportivo Cali, respectivamente. En 2021, fue fichado por el Real Cartagena, que optó por cederlo.

Antes de consolidarse como uno de los mejores deportistas del país con el Atlético Junior, también jugó en Independiente Santa Fe hasta mediados de 2023. En diciembre de ese mismo año, ganó su primer título nacional con el equipo de Barranquilla. Enamorado también jugó con la selección juvenil de su país, llegando incluso a competir en el Campeonato Sudamericano Sub-20 en 2019″.

Junior se despidió de José Enamorado:

La institución barranquillera, que buscará reemplazar a José Enamorado con Luis Fernando Muriel de cara a la Superliga, Liga y Copa Libertadores 2026, no perdió la oportunidad de agradecerle al jugador por su importancia en estos últimos años en que pudieron sumar dos estrellas en su escudo:

“No es un adiós, es un gracias eterno. Gracias, José Enamorado, por creer, por luchar y por levantar dos Ligas con nuestra institución. Te llevas nuestro respeto y el cariño de toda la familia rojiblanca. Lo que hiciste aquí queda para siempre”.