Luis Fernando Muriel está ‘gordito’ y por eso Alfredo Arias bajó de la nube a los hinchas del Junior

Junior de Barranquilla ‘rompió el mercado’ con el fichaje de Luis Fernando Muriel, un futbolista de élite, quien se mantuvo durante 16 años en el fútbol europeo, y que promete darle un salto de calidad a la plantilla de cara a la Copa Libertadores.

Los hinchas del Junior están dichosos y ansiosos por ver el debut de Muriel con los colores del ‘Tiburón’, pero Alfredo Arias expresó las dos razones por las cuales ese momento todavía no llegará.

Le puede interesar: “Cagón de mier**”, Teófilo Gutiérrez insultó e intentó provocar Hugo Rodallega, pero no le salió bien

¿Qué dijo Alfredo Arias sobre Luis Fernando Muriel?

Tras el empate en el partido de ida de la final de la Superliga contra Santa Fe, a Alfredo Arias le preguntaron en la rueda de prensa por Luis Fernando Muriel.

El técnico uruguayo dejó claro que le encantaría poder contar desde ya con un futbolista de la experiencia de Muriel, pero también aseguró que todavía no está listo para debutar.

En primer lugar, hasta el momento no han llegado los papeles para legalizar el fichaje y que Muriel pueda jugar un partido oficial con Junior, pero, en segundo lugar, dijo Arias que Luis Fernando está con exceso de peso.

Según detalló el entrenador del Junior, la falta de actividad de Muriel en el Orlando City pesó mucho, pues no está en óptimas condiciones para competir.

De esta manera, Alfredo Arias dejó claro que no va a arriesgar a Muriel antes de que esté listo por más deseo que tenga de ponerlo a jugar:

“Un jugador como Muriel me gustaría tenerlo para ayer, pero no llegaron los papeles todavia. Viene de una inactividad, le hicimos análisis y tiene exceso de peso, lógicamente porque está sin competir“.

“Tenemos que cuidar que nuestra desesperación no nos lleve a cometer errores y lastimar a un jugador, lesionarlo. Paiva está suspendido para el inicio y mañana cuando lo vea entrenando vamos a definir cómo seguimos, además de si llegan los papeles. Depende más de lo reglamentario y su condición física que el deseo mío“.