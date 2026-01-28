Reportan que alrededor de 30 millones de personas han solicitado boletas para un partido de Colombia en el Mundial

La expectativa alrededor del Mundial de Fútbol Estados Unidos-México-Canadá 2026 ha alcanzado cifras insospechadas y colocado al duelo entre Colombia y Portugal como uno de los eventos más demandados en la historia del balompié mundial. Según datos oficiales de la FIFA, el enfrentamiento programado para el 27 de junio de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens registra una cifra que supera ampliamente cualquier antecedente reciente: aproximadamente 30 millones de solicitudes de boletas solo para ese partido.

La revelación fue hecha por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien destacó que la cantidad de solicitudes de entrada para este partido no solo es enorme, sino que incluso supera la demanda registrada para la final del propio Mundial. “Todos los colombianos y todo el mundo quiere ir al juego entre Colombia y Portugal. Tenemos como 30 millones de personas que quieren ir a este partido”, declaró Infantino durante un acto en la Conmebol, señalando lo excepcional del fenómeno.

Este dato, que parece casi imposible de asimilar para cualquier aficionado, cobra sentido al considerar el contexto: por un lado, la selección Colombia ha generado históricamente una ferviente movilización de hinchas, no solo dentro de su territorio, sino entre las grandes comunidades colombianas en los países anfitriones del Mundial (especialmente en Estados Unidos). Por otro lado, la presencia de estrellas como Cristiano Ronaldo con Portugal y figuras del fútbol sudamericano como Luis Díaz y James Rodríguez ha colocado este partido en un estatus de “must-see” incluso fuera del continente americano.

Estas 30 millones de solicitudes forman parte de un volumen global aún más abrumador: durante el proceso de venta de boletas en la fase de sorteo aleatorio, la FIFA informó que recibió más de 500 millones de solicitudes de entrada para distintos partidos del Mundial, un récord histórico para cualquier evento deportivo mundial. Este proceso, que permitió a los aficionados registrarse para intentar comprar entradas entre el 11 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026, marca un nuevo hito en la magnitud del interés global por una Copa del Mundo.

Sin embargo, la euforia también pone en perspectiva una realidad más sobria: la cantidad de personas que realmente asistirán al estadio es ínfima en comparación con la demanda. Con una capacidad aproximada de 65 326 espectadores en el Hard Rock Stadium, solo una pequeña fracción de quienes solicitaron boletas tendrá acceso al encuentro. Según cálculos basados en la relación entre aforo y solicitudes, menos del 1 % de los interesados podrá asistir en persona, lo que pone de relieve la enorme brecha entre el deseo de asistir y la realidad logística del torneo.

La FIFA ha informado que notificará a los solicitantes que resulten favorecidos en el sorteo aleatorio a partir del 5 de febrero, aunque también se contempla una venta de última hora y un mercado de reventa oficial para quienes no resulten seleccionados inicialmente.

Este fenómeno refleja no solo la popularidad de las selecciones y sus figuras, sino también cómo el fútbol sigue siendo un lenguaje universal, capaz de movilizar expectativas de millones de personas en todo el mundo. Para Colombia y Portugal, este partido no será solo un duelo deportivo; ya se ha convertido en un símbolo de pasión global por la Copa del Mundo.