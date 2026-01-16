Prográmese: El trofeo original del Mundial estará en Bogotá y se podrá tomar foto con él

En poco más de seis meses comenzará el sueño de la Selección Colombia en la Copa del Mundo, y, a modo de preparación, el trofeo estará en nuestro país para que los aficionados que deseen, puedan tomarse una fotografía con aquel galardón que todos sueñan y pocos logran.

¿Cuándo estará el trofeo del Mundial en Colombia?

El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA que estará en Bogotá el 15 y 16 de febrero y los bogotanos podrán disfrutar del Tour con experiencias exclusivas, que incluyen: un recorrido inmersivo de 50 minutos en el Gran Salón de Corferias, donde los asistentes visitarán un circuito diseñado para representar distintas emociones del fútbol y recrear esa montaña rusa emocional que se vive en cada partido.

A través de experiencias sensoriales, elementos icónicos de la historia de los Mundiales y espacios creados para conectar profundamente con las emociones, los visitantes podrán sentir la ansiedad, la euforia, el orgullo y todas las sensaciones que despierta el torneo más grande del planeta.

El recorrido culmina con un momento inolvidable: una foto oficial con el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, el símbolo máximo del fútbol mundial y protagonista indiscutible del Tour.

¿En qué otros lugares estará el trofeo del Mundial?

Teniendo en cuenta que el Mundial de Estados Unidos, México y Canada 2026 será el torneo con más equipos y partidos en la historia de la competición, el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA visitará a 30 asociaciones miembros, realizando 75 paradas a lo largo de más de 150 días de gira, incluyendo ocho países en América Latina.

Antes de llegar a Colombia, el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, pasará por Ciudad de Guatemala, Guatemala (13 de febrero) y San Pedro Sula, Honduras (14 de febrero). Después de Colombia, el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA viajará a Quito, Ecuador (17 de febrero), Buenos Aires, Argentina (19 y 20 de febrero), Montevideo, Uruguay (22 de febrero) y concluirá su visita por el sur del continente en São Paulo, Brasil (23 de febrero), Río de Janeiro, Brasil (24 de febrero) y Brasilia, Brasil (25 de febrero). Entonces, regresará al país anfitrión del 26 de febrero al 22 de marzo, y después del 5 al 8 de junio, recorriendo diez ciudades durante 26 días en México, hasta que comience la Copa Mundial.

De esta manera, el 13 de febrero al 22 de marzo, los hinchas de Guatemala, Honduras, Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil y México tendrán la oportunidad de ver el Trofeo Original en persona. De hecho, es la única ocasión en la que el Trofeo sale del Museo de la FIFA en Suiza, es para el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.