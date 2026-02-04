“Por dignidad y carácter”, Dimayor le pidió a Sencia cancelar su próximo concierto en El Campín

El Estadio El Campín no está en condiciones de albergar fútbol profesional colombiano: Eso ya lo determinó Dimayor, que no solamente aplazó tres partidos que se disputarían esta semana, sino que además pidió responsabilidad de Sencia para cancelar su próximo concierto y realmente comprometerse a mejorar el terreno de juego.

Pero no solamente Dimayor arremetió contra Sencia, sino que Santa Fe y Millonarios, por medio de sus presidentes, dejaron claro que no están para nada contentos con la situación de El Campín:

Tanto el presidente de Millonarios, Gustavo Serpa, como su homólogo de Santa Fe, Eduardo Méndez, expresaron su inconformidad con el manejo que Sencia le ha dado al Estadio El Campín:

Gustavo Serpa: “Estoy atónito. No es posible lo que estoy escuchando. Según esto, el concesionario no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre la grama… los equipos alquilan el estadio y entonces que el pasto como esté y las consecuencias que las asuman los equipos. Así no podemos enfrentar una realidad tan compleja. Esto es una vergüenza”.

Eduardo Méndez: “Tenemos que admitir que esto es un negocio que tiene Sencia y lo que a ellos les interesa es producir plata, pero ellos no tienen ningún interés en cuidar la cancha. La usan para todo, se la alquilan al que la pida, no la protegen y nosotros no tenemos ninguna autonomía. A nosotros nos tocó firmar un contrato casi obligado, porque si no, no tendríamos los permisos para jugar, es complicado y preocupante".

Sencia se pronunció al respecto para señalar que están comprometidos con el cuidado del Estadio El Campín y anunciaron que no habrá ningún evento de índole cultural durante las próximas semanas (hasta el 27 de febrero). Además, señalaron que llegaron a un acuerdo tanto con Dimayor como con los equipos bogotanos para aplazar los próximos partidos.

No obstante, la Dimayor ‘tomó cartas en el asunto’ para desmentir este comunicado y señalar que la decisión de no jugar fue exclusivamente tomada por cuenta de Dimayor. En el comunicado también piden mayor responsabilidad de Sencia para tener en óptimas condiciones el terreno de juego y exigen dignidad para cancelar el concierto que está programado el próximo 28 de febrero.

A continuación le presentamos el comunicado de Dimayor:

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR se permite aclarar ante la opinión pública que no son ciertas las declaraciones dadas por el Sr. Mauricio Hoyos, CEO de la empresa Sencia, quien afirmó en una entrevista con Caracol Televisión que el aplazamiento de los próximos partidos en el Estadio El Campín, “se debían a una iniciativa de Sencia quien habló con la DIMAYOR y los equipos”.

Los aplazamientos de los encuentros deportivos se deben a una decisión única y exclusiva de la DIMAYOR, prohibiendo que se disputen partidos en este escenario. Esta decisión se basa en cuidar la integridad de los futbolistas y la calidad del producto, tras el lamentable estado del campo de juego del Estadio El Campín.

Esperamos, de la misma manera, que Sencia tenga la dignidad y el carácter de cancelar el concierto que tienen planificado para el 28 de febrero. El esfuerzo no puede venir únicamente de los clubes y de la DIMAYOR. Necesitamos un compromiso real por parte de la APP Sencia. De nada servirá aplazar estos partidos buscando recuperar el campo de juego, si después se tendrá un concierto que lo dejará en las mismas o peores condiciones en que se encuentra actualmente”.