Alfredo Arias pidió la censura de ciertos medios de comunicación por lo que dijeron de Teo Gutiérrez

En el Estadio Centenario de Armenia, Junior de Barranquilla venció 3-2 en un vibrante encuentro con Deportivo Pereira, donde se destacó la primera anotación de Luis Fernando Muriel como futbolista del ‘Tiburón’.

Guillermo Paiva, Jannenson Sarmiento, Christian Barrios y el mencionado Muriel fueron los futbolistas que se encargaron de comandar el ataque del Junior que sufría la ausencia de Teófilo Gutiérrez.

Precisamente, a Alfredo Arias le preguntaron sobre la no convocatoria durante la rueda de prensa y el técnico no solamente explicó por qué no hizo parte del encuentro, sino que además, pidió la censura de ciertos medios de comunicación, por lo que dijeron sobre la situación.

Alfredo Arias pidió la censura de ciertos medios de comunicación:

El técnico del Junior despejó cualquier duda sobre Teófilo Gutiérrez al explicar que el futbolista pidió permiso para ausentarse porque tenía que afrontar una situación de carácter personal.

Sin embargo, Arias aprovechó para agradecerle al periodista que le hizo la pregunta sobre ‘Teo’, y, de paso, mandarle una ‘pulla’ a los medios de comunicación que inventaron situaciones inexistentes que pueden desestabilizar la interna del Junior.

De esta manera, Alfredo Arias pidió que los medios de comunicación tengan responsabilidad con lo que dicen y a las personas, que censuren a aquellos medios de comunicación que brinden información errónea:

“Acerca de Teo, nos manifestó que si podía excusarse de viajar porque tenía un tema personal y esa es la razón por la que no viajó, es bueno que me lo preguntes, hay tanta gente inventando cosas. Así como yo me equivoco en los cambios y si pierdo me echan, que esas páginas que publican esas cosas, la gente las empiece a censurar y diga ‘No, la semana pasada dijeron este disparate, la borro y no la miro más’. A ver si empiezan a tener un poquito de responsabilidad con las cosas”.

Junior de Barranquilla ganó su segundo partido consecutivo:

Después de un difícil comienzo del año, que implicó perder la final de la Superliga a manos de Santa Fe y caer en el debut ante Deportes Tolima, tal parece que Junior nuevamente encontró el camino de la victoria, pues ya lleva dos partidos consecutivos sumando de a tres puntos.

Vale la pena recordar que luego de nueve años sin poder ganarle a Millonarios en Bogotá, nuevamente lo consiguieron tras imponerse 2-1 con goles de Jermein Peña y Teófilo Gutiérrez.

Una semana más tarde (teniendo en cuenta que su partido con Atlético Nacional fue aplazado), se midieron ante Deportivo Pereira, también en condición de visitante, y gracias a las anotaciones de Christian Barrios y Luis Fernando Muriel, se llevaron los tres puntos a casa.

De esta manera, el ‘Tiburón’ se ubica en la casilla número 11 del ‘todos contra todos’, con un saldo de seis puntos y un partido pendiente cuyo horario está por definir.