¿Se acerca su regreso?: Iván Mejía dejó un mensaje que ilusionó a sus miles de seguidores

Iván Mejía Álvarez, pese a estar haciendo uso de su buen retiro hace algunos años, sigue como uno de los periodistas deportivos más queridos por los aficionados colombianos y él aprovechó para dejarles un mensaje que ilusiona a muchos.

Pese a que en varias ocasiones le han hecho distintos ofrecimientos para varios proyectos, él siempre ha sido enfático en que su retiro era definitivo, bueno, eso hasta este domingo cuando dio un timonazo y dejó en evidencia sus nuevas intenciones.

A través de sus redes sociales, él mismo anuncio que está con ganas de volver a comentar fútbol, situación que despertó gran emoción en sus seguidores.

“Saben, tengo ganas de comentar fútbol…”, señaló puntualmente.

Ante su anuncio, abundaron los comentarios en los que los fanáticos le expresaron la alegría y le pidieron que no lo piense más y regrese, incluso quienes le sugirieron algunos proyectos.

Se avecina el regreso de Iván Mejía, siempre y cuando él le haga caso a su deseo y es posible que lo tengamos trabajando en el Mundial de 2026.