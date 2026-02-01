En El Campín recurrieron a técnicas de hace 20 años: plásticos para evitar pantanos en la cancha

Enormes plásticos extendidos sobre la grama del estadio Nemesio Camacho El Campín sorprendieron a los asistentes al escenario que arribaron al partido entre Millonarios y Medellín; los mismos con la intención de evitar que se formen pantanos en la cancha.

La imagen ha dado de qué hablar, en el marco de la cuarta jornada del fútbol colombiano en donde Albiazules y Poderosos se miden Bogotá.

Debido al mal estado de la cancha, las críticas despertadas y para evitar que se formen pantanos por la lluvia, la administración del escenario resolvió acudir a una técnica que se usaba hace unos 20 años: cubrir con plásticos el gramado y retirarlo previo al arranque del partido.

Esta situación ha generado todo tipo de comentarios de parte de aficionados y periodistas que cuestionan el estado del césped.

Además, muchos han reprochado la frecuencia con la que han utilizado el escenario deportivo para diferentes conciertos.