¿Daniel Cataño regresa al Medellín? Alejandro Restrepo dejó claro qué piensa sobre el exMillonarios

El 2025 de Independiente Medellín estuvo marcado por los altibajos, pues aunque llegó a dos finales, en ambas salió derrotado (Liga BetPlay 2025-1 vs Santa Fe y Copa BetPlay 2025 vs Atlético Nacional).

Por esta razón, Alejandro Restrepo comenzó a planificar el 2026, donde tendrán compromiso internacional, y pidió la llegada de varios jugadores.

Uno de los futbolistas que ha sonado es Daniel Cataño, quien parece que saldrá de Bolivar. Al respecto, el técnico del ‘poderoso’, se sinceró y dejó claro que le gustaría contratarlo, pero no depende de él.

¿Qué dijo Alejandro Restrepo sobre Daniel Cataño?

Restrepo concedió una entrevista con el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio, donde le preguntaron directamente por la posibilidad de que Daniel Cataño regrese a Independiente Medellín.

El entrenador dejó claro que le encantaría tener la oportunidad de dirigir a un jugador de su talento y experiencia, pero también fue sincero al señalar que no depende únicamente de su deseo:

“Conozco el recorrido de Daniel y cumple con las características de jugador media punta que podría llegar al equipo. No es algo que dependa 100% de nosotros; es un jugador que he seguido de cerca su carrera, siempre hemos tenido un buen feeling y, obviamente, sería importante para mí como entrenador poder dirigirlo”.

Precisamente, Alejandro Restrepo señaló la necesidad de contratar a un futbolista con características de ataque, tal como juega Daniel Cataño.

Además, resaltó la llegada de seis futbolistas para esta nueva temporada, entre ellos, Didier Moreno, quien recién fue campeón del fútbol colombiano con Junior, Salvador Ichazo, arquero destacado en Deportivo Pereira y Yony González, con gran experiencia tanto nacional como internacional:

“Hoy presentamos a Salvador Ichazo, Marlon Balanta, Juan Viveros, Jhon Montaño, Didier Moreno y Yony González; estamos pendientes de la llegada y de que pase exámenes médicos un delantero uruguayo, Enzo de la Rosa, y pendientes también de la llegada de un jugador que pueda jugar como media punta”.

¿Cómo está la situacón de Daniel Cataño en Bolivar?

Según han indicado diferentes medios de comunicación, el deseo de Daniel Cataño es salir lo antes posible del Bolivar, sin importar que no ha cumplido su contrato.

Por la misma razón contractual, el equipo que quiera hacerse con el fichaje de Daniel Cataño, tendrá que compensar económicamente al Bolivar.

“La posible salida de DANIEL CATAÑO de Bolívar de La Paz incluye una compensación económica por el año de contrato que le queda al futbolista colombiano. Hasta el momento ningún club interesado está dispuesto a pagarla”, escribió Mariano Olsen a través de su cuenta de X: