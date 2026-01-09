Si no quieren quedarse sin estadio, Real Cartagena tendrá que pagar los 300 millones de su deuda

El Alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, no solamente le retiró el apoyo al Real Cartagena de cara al 2026 con el sueño de regresar a la primera división del fútbol colombiano, sino que además les dejó claro que si no se ponen al día con una deuda con el IDER, no podrán hacer uso del Estadio Jaime Morón.

Resulta que Real Cartagena le debe 300 millones de pesos al Instituto Distrital de Deporte y Recreación, correspondientes a diferentes deudas que se fueron acumulando. El problema es que, hasta el momento, no se han puesto al día con esa obligación.

Según informó Dumek Turbay, el director del IDER, Campo Elías Therán, ya se había comunicado con el club y los había puesto en conocimiento de su obligación, pero parece que no hubo respuesta positiva por cuenta de Real Cartagena:

“Ahora lo primero que hay que hacer es que le paguen al IDER. Le deben 300 millones al IDER. Para que puedan jugar en el Morón, tienen que pagar una cantidad de deudas acumuladas que creo que ya el director del IDER les manifestó“.

De esta manera, Dumek Turbay recordó que la venta de José Enamorado, quien antes de convertirse en el mejor futbolista en nuestro país, vistió los colores del equipo de ‘Los Heróicos’.

El Alcalde aseguró que podrían utilizar ese dinero para saldar su deuda y así evitar problemas para este año, pues no pueden utilizar el Estadio hasta que no paguen el último peso:

“Si vendieron a Enamorado, creo que ahí queda una plata importante que se ganan ellos. Entonces, creo que lo primero que tienen que hacer es cumplir con su obligación. Para que puedan jugar en el Morón, tienen que pagar. Hasta el último peso”.

Finalmente, el Alcalde Dumek Turbay aseguró que el Estadio Jaime Morón tendrá varias actualizaciones pensando en estar en óptimas condiciones y cumplir con todas las normas de CONMEBOL, teniendo en cuenta que Junior probablemente disputará en Cartagena sus partidos de la Copa Libertadores (el Metropolitano de Barranquilla no estará disponible por obras de remodelación).

Entre algunas de las modificaciones que se realizarán, adelantó el Alcalde, será el tema de iluminación y la implementación de una nueva pantalla:

“Vamos a mejorar iluminación, vamos a poner otra pantalla... Ustedes saben todo el esfuerzo que hemos hecho para que el estadio sea un estadio digno. Tan digno que es el estadio de la Copa Libertadores este año para Junior”.