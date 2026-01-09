Le ofrecían más dinero en Atlético Nacional e incluso Ospina lo llamó, pero Muriel prefirió Junior

Todo parece indicar que Luis Fernando Muriel será nuevo futbolista del Junior de Barranquilla, tras llegar a un acuerdo con la institución, luego de un paso breve por el fútbol de Estados Unidos.

En la MLS, al colombiano no le fue muy bien, y aun así, en Colombia, era pretendido, no solamente por Junior. Atlético Nacional también entró en esa carrera para hacerse con su fichaje.

Incluso, según informaron, hasta David Ospina intentó interceder para que Muriel, se convenciera y firmara con el club ‘Verdolaga’. Sin embargo, parece que fue más fuerte el deseo del jugador de vestir los colores del Junior, equipo de sus amores.

Para nadie es un secreto que Luis Fernando Muriel es uno de los delanteros más importantes que ha tenido nuestro país en los últimos años. No por nada duró 16 años consecutivos en el fútbol de Europa, además de disputar tres ediciones diferentes de la Copa América y participar en el Mundial de Rusia 2018 con la Selección Colombia.

Por esta razón, cualquier equipo del fútbol colombiano que lo contratara, daría un salto importante de calidad en su plantilla.

Y si hay un equipo indicado para este fichaje, era precisamente el Junior, que además de ser el actual campeón del fútbol colombiano, buscará tener un rol protagónico en la Copa Libertadores, 2026, (la cual disputarán Cartagena, al menos la fase de grupos).

También es importante resaltar que el ‘Tiburón’ necesitaba un extremo con las características de Luis Fernando Muriel, teniendo en cuenta que José Enamorado se marchará para el fútbol del exterior.

De todas maneras, Atlético Nacional no se daba por vencido y estuvo intentando seducir a Luis Fernando Muriel, para que se uniera al proyecto que encabezará a Diego Arias y que tendrá el reto de la Copa Sudamericana este año y que además buscará reforzar la parte de ataque del equipo, teniendo en cuenta que Marino Hinestroza, muy probablemente se marchará, ya sea Boca Juniors o a otro equipo del exterior.

Pese a que David Ospina llamó directamente a Muriel, parece que el deseo del jugador por llegar al ‘Tiburón’ fue más fuerte, así

“Lo que dice Juan Salvador es cierto, David llamó a Muriel para tantear el terreno y esa llamada fue días antes de la final de la Liga. Días después fue la propuesta de Nacional que fue superior a la de Junior, Pero Muriel encontró resistencia de parte de su familia. Obviamente a él como hincha de Junior le seducía más jugar en el equipo de sus amores y Copa Libertadores”, reportó Néstor Restrepo a través de sus redes sociales.