Atlético Nacional es campeón de la Copa por tercer año consecutivo: Medellín perdió su segunda final en 2025

El último partido del año del fútbol colombiano fue la final de la copa BetPlay, 2025, que se disputó en el Estadio Atanasio Girardot entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, quienes se encontraron en una final nuevamente después de 21 años (Medellín le ganó a Nacional la final de la liga en 2004).

Medellín, fue el equipo que contó con el privilegio de ser local para la definición del título, pues, Atlético Nacional, cuatro días antes, jugó el partido de ida de la final de Copa, en condición de local ante su gente. Eso sí, hay que resaltar que en ambos compromisos hubo ingreso de hinchada visitante.

De esta manera, el partido que está pactado para iniciar a las 7:30 de la noche del miércoles 17 de diciembre, se hizo esperar un poco, aproximadamente nueve minutos, pues los aficionados de ambos equipos lanzaron tanta pólvora que el árbitro Wilmar Roldán se vio en la obligación de esperar a que se disipara el humo porque no se veía de la mejor manera.

Entonces, sobre las 7:39 p.m., el partido arrancó con oportunidades para ambos equipos. De hecho, antes de los diez minutos de juego, Independiente Medellín venció la resistencia de la portería custodiada por David Ospina a través de una anotación de Brayan León Muñiz. Sin embargo, el juez de línea inmediatamente levantó la bandera. No fue necesario ni siquiera ir a consulta al VAR, porque la posición del delantero en Medellín era evidentemente adelantada.

Atlético Nacional respondió rápidamente, en primer lugar, con un balón que se estrelló en el palo, pero luego, en una certera aproximación, consiguieron abrir el marcador a través del lateral derecho, Andrés Felipe Román, quien llegó hasta el área rival y definió al primer palo, venciendo la resistencia de Washington Aguerre, quien tampoco pudo hacer mucho para evitar la caída su portería.

Con la victoria por la mínima diferencia finalizó el primer tiempo, un espacio de 15 minutos – sobre el papel – que se convirtió en 22 minutos porque nuevamente los hinchas se hicieron sentir con la pólvora retrasando una vez más el desarrollo del juego.

El partido continuó con la necesidad que tenía Medellín por encontrar una anotación lo más rápido posible, pero, aunque tenía mayor posesión del balón, no podía ser efectivo. Apenas al minuto 55 volvieron a tener una aproximación importante, de nuevo a través de Brayan León, quien hizo una buena definición al segundo palo, pero David Ospina se lució sin saber que la jugada sería anulada por fuera de lugar.

Alejandro Restrepo vio la necesidad de refrescar el ataque del así que decidió darle ingreso a Leyser Chaverra y a Francisco Fydriszewski - el polaco fue suplente pese a que recibió el botín de oro en la previa del partido – en lugar de José Ortíz y Léider Berrío. Por su parte, Diego Arias también le metió mano al equipo: mandó a la cancha a Marlos Moreno y Dairon Asprilla para reemplazar a Edwin Cardona y Andrés Sarmiento.

Juan Manuel Zapata estuvo muy cerca de aumentar la ventaja de Atlético Nacional tras una buena asistencia de Andrés Felipe Román, pero el balón no quiso entrar, se estrelló en el palo, y le dio una nueva vida a Independiente Medellín, que minutos más tarde mandó a la cancha a Luis ‘Chino’ Sandoval, Francisco Chaverra y Alexis Serna en lugar de Jaime Alvarado, Daniel Londoño y Jarlan Barrera.

Pese a que Alejandro Restrepo movió el banco de suplentes y sus jugadores intentaron empatar por todos los medios posibles, no hubo manera de encontrar el camino del gol y, por segunda vez este año, perdieron una final en condición de local.

De esta manera, Atlético Nacional se coronó campeón de la Copa BetPlay por tercer año consecutivo: En 2023 venció en la final a Millonarios, en 2024 derrotó al América de Cali, y ahora, en 2025, le ganaron a Independiente Medellín.

El cuadro ‘Verdolaga’ llegó al octavo título de Copa Colombia en su historia.