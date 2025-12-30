¿Se arrepintió Daniel Cataño? Dicen que el exfutbolista de Millonarios está que se va de Bolivia

Aseguran que Daniel Cataño desea marcharse del Bolivar de Bolivia, tiempo antes de cumplir su contrato, según indican múltiples versiones de la prensa.

El colombiano no se adaptó de la mejor manera al fútbol boliviano y buscar a un cambio de aires, pero se desconoce si algún equipo de nuestro país estaría interesado en hacerse con los servicios del jugador.

Daniel Cataño abandonó el fútbol colombiano, específicamente Millonarios, que es el equipo en el que jugó hasta 2024, donde además no solamente fue campeón de la Liga sino también de la Copa y la Superliga. Sin embargo, sus constantes lesiones lo llevaron a perder el puesto en la titular y posteriormente consideraron que ya era un ciclo cumplido en el club ‘Embajador’, que a su vez fichó a Bruno Savio para reemplazarlo, pero no tuvo buenos resultados.

Por esta razón, Cataño fue probar suerte en el Bolivar de La Paz, donde tuvo la oportunidad de disputar la Copa Libertadores de este año, aunque sin mayores éxitos.

El caso es que ahora aparece que Cataño podría salir del equipo, siempre y cuando, algún equipo esté interesado en recompensar al Bolivar por llevarse al colombiano antes de cumplir su contrato.

El periodista de Win Sports, Mariano Olsen, fue el encargado de adelantar esta información, asegurando que hasta el momento, no ha conocido ningún equipo que esté interesado o dispuesto en pagar ese dinero, aunque se desconoce la suma exacta:

“La posible salida de DANIEL CATAÑO de Bolívar de La Paz incluye una compensación económica por el año de contrato que le queda al futbolista colombiano. Hasta el momento ningún club interesado está dispuesto a pagarla”, escribió Mariano Olsen a través de su cuenta de X: