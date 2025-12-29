Vélez defendió a Nacional y acusó a Riquelme de hacer negocios truchos por Marino Hinestroza

Fotos tomadas de: La cuenta de X de @BocaJrsOficial (04/09/2024) y captura de pantalla de Win Sports

Atlético Nacional tuvo que salir a desmentir los rumores que surgieron sobre una supuesta deuda con Marino Hinestroza en medio de las negociaciones con Boca Juniors por el joven futbolista.

Atlético Nacional desmintió deuda con Marino Hinestroza:

Todo parece indicar que Marino Hinestroza será nuevo futbolista de Boca Juniors, sin embargo, hasta el momento no se ha hecho oficial un acuerdo entre ambos equipos. Por esta razón, el club argentino todavía no ha podido hacer oficial la llegada del joven colombiano.

En medio de las negociaciones y los rumores que surgen, salió una versión que aseguraba que Atlético Nacional tenía una deuda con Marino Hinestroza hecho que retrasaría e incluso podría detener el fichaje de Boca Juniors.

No obstante, y aunque no se sabe exactamente dónde salió ese rumor, el club ‘Verdolaga’ emitió un comunicado para dejar claro que no tiene ninguna deuda con ninguno de sus futbolistas ni mucho menos con Marino Hinestroza.

A continuación le presentamos el comunicado de Atlético Nacional:

“Atlético Nacional actúa con absoluto rigor en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, laborales y legales, sin mantener deudas pendientes con ningún empleado, incluyendo todos sus jugadores, o parte vinculada.

De acuerdo con su política institucional, no se realizan comentarios públicos sobre negociaciones en curso. Los acuerdos relacionados con transferencias de jugadores se comunican únicamente cuando han sido plenamente concluidos y formalizados.

Estos principios reflejan la total seriedad con la que se gestionan todos los procesos deportivos y administrativos al interior del club.

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez?

“La horda áulica del presidente bostero no se para en pelos para difamar y así justificar movimientos truchos! “ el ladrón juzga por su condición “… contundente esta nota de Atlético Nacional ... ( el mensaje es claro… “no somos iguales”)“.