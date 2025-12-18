Ya se conocen las llaves de los equipos colombianos en la Copa Sudamericana: Habrá Nacional vs. Millonarios

La suerte para los equipos colombianos en la Copa Sudamericana quedó definida tras el sorteo de la fase previa, donde se encuentran cuatro clubes instalados: Atlético Nacional, Millonarios, Atlético Bucaramanga y América de Cali. Con esto, y según el sistema de campeonato, dos de ellos estarán disputando la fase de grupos tras jugar un partido único en el que se defina los dos ganadores.

Atlético Nacional jugará ante Millonarios en el estadio Atanasio Girardot

El primero de los juegos que salió y el más importante de ambos es el clásico con más títulos de Colombia y uno de los más representativos del país entre paisas y rolos. Atlético Nacional, ganador de Copa BetPlay y con la obligación detener un 2026 bueno, se jugará la vida ante su público en torneos internacionales contra uno de sus más acérrimos rivales, como muchos lo esperaban.

Millonarios, por otro lado, es el que llega con más problemas, tras tener un 2025 bastante malo y con el cambio de director deportivo, mismo que ha conllevado un relevo casi total en su nómina y la llegada de nombres importantes, a diferencia de lo que han sido los mercados de pases anteriores. Este clásico es la oportunidad de reivindicarse con sus hinchas.

América de Cali recibirá a Atlético Bucaramanga en el Pascual Guerrero

Del otro lado, América, que también viene de una temporada bastante regular y mala, se juega la vida ante un Bucaramanga aguerrido que buscará formar una plantilla importante de la mano de Leonel Álvarez para competir a nivel nacional, y ahora, para intentar dejar al América en el camino y acceder a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Se espera que igualmente, del lado de América, se confirmen algunos fichajes en los próximos días, en especial los más sonados, Harold Santiago Mosquera y Darwin Machís, quienes son dos de las incorporaciones estrellas para el 2026 y que prometen ser un valuarte en el ataque en caso de que ambos tengan un buen ritmo de competición y un buen nivel deportivo.