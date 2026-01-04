Millonarios inició el 2026 fichando un ‘Pitbull’ chileno; pasó por América y Tolima

Tras un 2025 para el olvido, en el que no se ganó ningún título, Millonarios empezó el nuevo calendario con una contratación que está dando de qué hablar, todo esto tras la salida de importantes jugadores para la plantilla como Juan Pablo Vargas, quien ahora está en el futból mexicano. Acá los detalles de la ‘joya’ que el ‘embajador’ se trajo directamente desde Chile.

Más allá del anhelo de la hinchada de quedarse con la estrella de la Liga BetPlay 2026-1, el equipo de la capital tiene por delante varios retos dentro de ellos, lo que será el torneo de verano que jugará en Uruguay, en el que enfrentaran a River Plate; y el ‘cotejo’ crucial que tienen para clasificar a la CONMEBOL Sudamericana, en un partido único frente al Atlético Nacional en el Atanasio Girardot de Medellín el próximo 4 de marzo.

Para tener los mejores resultados, las directivas junto al técnico Hernán Torres, se han traído a varios jugadores para potenciar la plantilla, dentro de ellos: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia y Julián Angulo; a quienes se les sumó recientemente un volante de renombre en Latinoamérica, como lo es Rodrigo Ureña.

Conocido como ‘El Pitbull’, Ureña ya sabe lo que es el balompié cafetero, al pasar por las filas de América de Cali y el Deportes Tolima; luego de un extenso curriculum en el futbol de su país y por Perú en el que pasó por: Unión Española, Universidad de Chile, Cobresal, Deportes Temuco y Universitario de Deportes.

Justamente el nuevo jugador del ‘Ballet Azul’ ya fue presentado por medio de las redes sociales, mediante un video en el que él habló de sus capacidades y estilos de jugo que lo llevaron a estar en la máxima absoluta de su país, a pesar de haber quedado eliminado para la cita mundialista del siguiente año.

“Puedo jugar de volante 5, de corte o por la derecha; mi polifuncionalidad me ayuda en ese sentido. Estoy muy contento de estar acá y voy a tratar de entregar lo máximo que tengo, mi profesionalismo, mi trabajo, mi esfuerzo y obviamente mi garra al momento de jugar”, afrimó Ureña.

“Me llamó mucho la atención el proyecto deportivo, sabía que hay grandes jugadores y un gran plantel; además que en el cuerpo técnico ya conocía de mí. Gracias a Dios se dio la posibilidad y espero hacerlo de la mejor forma, con mi empuje, mi entrega y mi manera de jugar; espero hacer las cosas de la mejor forma y estar a la altura de esta institución”, añadió.

“Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y documentación, el jugador Rodrigo Ureña firmó su contrato por 2 años con la institución Rodrigo nació el 7 de marzo de 1993 en Conchalí, Chile, y desde su debut como profesional ha desarrollado una carrera sólida y constante en el fútbol sudamericano, destacándose por su paso por clubes como Unión Española, Universidad de Chile, América de Cali y Universitario de Deportes, club del que llega procedente", fue el comunicado oficial de Millonarios.