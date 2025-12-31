Desde los zapatos voladores de Millonarios hasta Once Caldas celebrando antes de clasificar

Muchas emociones nos dejó el fútbol colombiano durante 2025, así como también momentos para recordar, aunque quizás no tan buenos.

Este es un breve recordéris de los momentos más insólitos que se vivieron en el fútbol colombiano durante 2025.

Le puede interesar: Momentos de angustia se vivieron en la Copa de África: Portero se desmayó en pleno partido

Hinchas de Millonarios lanzando zapatos:

Uno de los momentos que marcó el año, sin duda alguna, fue la protesta de los hinchas de Millonarios ante el mal momento que atravesaban en el inicio del segundo semestre de 2025.

Recordemos que el ‘Embajador’ pasó de estar a un solo partido llegar a la final del fútbol colombiano en el 2025-1, a tener una fuerte crisis deportiva en el segundo semestre, donde estuvieron durante varias jornadas en las últimas posiciones de la tabla y que se desencadenó la salida del técnico de David González.

Los hinchas, quienes no se quedaron callados ante la situación, decidieron levantar una voz de protesta de una manera muy particular: durante un partido contra Unión, Magdalena, decidieron lanzar zapatos al terreno de juego en simbología de pedirle a los directivos del equipo que se pusieran en los zapatos del hincha y tomaron mejores decisiones.

En aquel momento, el partido tuvo que ser detenido, momentáneamente, y sin duda, fue uno de los momentos más inesperados e insólitos del 2025.

Hincha del Cúcuta, persiguiendo al presidente para agredirlo

José Augusto Cadena pensó que todo iba a ser una fiesta de paz y amor, luego de qué Cúcuta Deportivo consiguiera su clasificación a la primera división del fútbol colombiano, tras derrotar a la final al Real Cundinamarca, luego de varios años relegados en la B.

Sin embargo, al momento entrar al terreno de juego, se dio cuenta que los hinchas no han olvidado que el equipo llegó a desaparecer bajo su mandato, por eso no hubo ni un momento de tregua en la celebración, y tan pronto vieron al presidente de la institución, comenzaron a perseguirlo para agredirlo.

Por supuesto, este momento quedó registrado en video, se hizo viral y se convirtió en uno de los momentos más insólitos de todo el año en el fútbol colombiano

Hinchas del Medellín, invadiendo la cancha, intentando agredir, atlético nacional

Un triste enlace tuvo la final de la Copa BetPlay, 2025, que se disputó entre Atlético Nacional e Independiente Medellín.

El club ‘Verdolaga’ se coronó campeón en condición de visitante, y por segundo año consecutivo, no pudo celebrar el título de la manera que corresponde.

El año pasado los hinchas del América, ya habían protagonizado disturbios que les había impedido a los jugadores de nacional, celebrar y parece que los aficionados de Independiente en Medellín, quisieron replicar la fórmula, pues invadieron el terreno juego, persiguió a los jugadores a intentar agredirlos.

Afortunadamente, los futbolistas salieron corriendo rápidamente hacia el camerino, y allí se resguardaron, pero tuvieron que celebrar el título de una manera impensada.

Once Caldas celebrando antes de clasificar:

Posiblemente el momento más insólito del año de la protagonista. Once Caldas: habían derrotado Independiente del Valle, en los cuartos de final de ida de la Copa Sudamericana, 2-0, en Ecuador, y tenían un nivel brillante, que los ponía con pie y medio en las semifinales del torneo.

Los futbolistas se creyeron demasiado el cuento y en la previa al partido de vuelta en Manizales, los hinchas salieron a recibir al bus del equipo y los futbolistas con Dayro Moreno en la cabeza, se pararon en el techo del bus, y comenzaron a cantar a saltar y a celebrar, como si ya hubieran clasificado.

Este comportamiento dio mucho, hay que hablar, no solo en Colombia, sino también en Ecuador y en América Latina, pues no podían creer que un equipo celebrar antes de tiempo y después perdiera la clasificación de manera tan insólita.