“Muy difícil con Álvaro Montero ahí“, ExMillonarios se quejó por la manera en que tuvo que competir

A Iván Arboleda no le fue bien en Millonarios y sus meses como futbolista del ‘Embajador’ estuvieron lejos de las expectativas y no pudo consolidarse como titular, ni recién llegó ni durante su segunda etapa.

El guardameta abrió su corazón tras salir de Millonarios con rumbo a Águilas Doradas y dejó claro que, teniendo a Álvaro Montero, era muy difícil, porque él era titular sin discusión para los técnicos.

Le puede interesar: Alfredo Morelos buscaría rescindir su contrato por graves incumplimientos en su salario

Arboleda conversó con los integrantes de ‘El VBar’ de Caracol Radio, donde dejó claro que no considera un fracaso su etapa en Millonarios, pero tampoco mostró todo lo que hubiera podido brindarle a la institución debido a la falta de oportunidades.

Según Arboleda, tuvo que competir desde atrás porque tanto Alberto Gamero como David González tenían como prioridad en el arco a Álvaro Montero, así que no ocultó su incomodidad al respecto:

“Con Millonarios no puedo decir que fue un fracaso, porque no hay fracasos en el futbol, pero no tuve la oportunidad ni la confianza que me dio Gamero cuando llegué. Era muy difícil con Álvaro Montero ahí, después pasó David (González) y dejó claro que el titular era Montero. Siempre me tocó pelear desde atrás... En lo personal, no me dieron la oportunidad de mostrar el Arboleda que todo el mundo quería ver, sino que era una segunda opción. No se vio ese muchacho protagonista, entonces para mí fue incómodo”.

De igual manera, Arboleda aseguró que le prometieron ser titular cuando Álvaro Montero se marchó a Vélez Sársfield, pero en la realidad es que ni siquiera le habían hecho una oferta de renovación.

Según dijo Iván Arboleda, los rumores que lo señalaban por negarse a firmar un nuevo contrato con Millonarios, son completamente falsos, pues lo que pasó en realidad, es que Millonarios contrató a Guillermo de Amores y no lo tuvieron en cuenta para seguir en la institución.

Es por tal razón que en su regreso al ‘Embajador’, el guardameta titular fue Guillermo de Amores, aunque tras la lesión, quien se adueñó del puesto fue Diego Novoa.

“Estaba pactado que si se iba Álvaro Montero, el arquero de Millonarios iba a ser yo. Después, hubo un giro inesperado. Yo me presenté a entrenar en julio y no se dio la propuesta formal, que lo habíamos pactado. Después me entero de que Guillermo llegaba a Millonarios y eso pasó. Nunca fue que Arboleda no quiso firmar, eso es falso”.