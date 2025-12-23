Ya se conoce la programación de los partidos de Millonarios, Nacional, América y Bucaramanga por Copa Sudamericana

El sorteo de la ronda previa de la Copa dejó dos partidos bastante vibrantes para los equipos colombianos: América de Cali vs. Bucaramanga y Atlético Nacional vs. Millonarios, quienes buscarán avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, dejando en el camino a otro club de nuestro país, cosa que, por reglamento, viene sucediendo hace algunas ediciones de este torneo en el cual ocho países pasan por el mismo proceso a excepción de Argentina y Brasil.

Tras esto, y teniendo ya definidos los cruces, la CONMEBOL dio a conocer la programación de los dos encuentros que se jugarán en las ciudades de Medellín y Cali de la siguiente forma:

Atlético Nacional vs. Millonarios - 4 de marzo del 2026 a las 7:30 PM

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga - 5 de marzo del 2026 a las 7:30 PM

Por el lado del gran clásico colombiano, aún hay dudas de si este se podrá llevar a cabo en el Atanasio Girardot, teniendo en cuenta las remodelaciones a las que se verá sometido y que complican la realización de espectáculos de esta magnitud. Asimismo, la preparación de ambos tanto en el periodo de fichajes, la pretemporada y la idea de juego será en pro de sobrepasar a su rival en este encuentro decisivo en el que se definirá mucho de la suerte de cada uno para el resto del año y su respectiva relación con cada una de las hinchadas.

Del lado del América y Bucaramanga, si bien es cierto que la presión es menor, los dos deberán asumir el reto con la mayor seriedad posible si quieren poder pelear por su cupo en la fase de grupos y asegurarse un buen dinero. Eso sí, el local, al ser el equipo grande, histórico y con la nómina más costosas, tendrá la obligación de clasificar a pesar del mal trecho en el 2025.

Para Leonel Álvarez, esta puede ser la consagración de un logro importante con el Bucaramanga, a pesar de las complicaciones financieras que lo han llevado a armar un equipo competitivo con jugadores de menor renombre, pero con el potencial de poder vencer y dejar en el camino al club ‘Escarlata’.