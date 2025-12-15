Ante la salida del ‘Tico’ Vargas, Millonarios ya tendría asegurado el regreso de uno de sus ídolos

Millonarios tuvo un cierre del 2025 para el olvido sin siquiera entrar a los cuadrangulares finales del segundo semestre, por lo que sus hinchas desde ya están presionando para tener una plantilla consolidada, en la que, para la alegría de la mayoría, estará de nuevo uno de los defensores más queridos en la historia del ‘embajador’.

Tras la salida de varios jugadores, dentro de ellos el defensa central Juan Pablo Vargas, quien ahora hace parte de las filas del Club Puebla de México; la presidencia y el técnico Hernán Torres vienen concretando en conjunto lo que será la plantilla del 2026 y, para su alegría y la de la hinchada se viene el retorno de Andrés Llinás.

Andrés Llinás Foto tomada de la cuenta de X: @MillosFCoficial (09/08/2025)

Mediante un clip en su cuenta de TikTok, el bogotano le informó a sus miles de seguidores que ya se encuentra en los últimos días de su recuperación, luego de sufrir una fractura del cuello del pie de su pierna izquierda en el partido frente al Deportivo Cali, que quedó en empate a tres goles y que tuvo lugar en el estadio Nemesio Camacho El Campín el pasado 8 de agosto.

“Soy de Santa Fe, pero Llinas es el mejor defensa del FPC”, “¿Qué le falta a sumerced para que Lorenzo lo llame a la Seleciión?“, ”Te extrañamos mono querido", “Se viene el prime”, “Espero y puedas brillar como antes”, “Ya va a volver el capi”, “Ya quiero volver a verte en el Nemesio”, y “Se fue el ‘Tico’, pero quedó el ‘Kaiser”, fueron algunas de las reacciones.

Al retorno de Llinás se le suma la reciente contratación de Mateo García, hombre que también pasó por el Deportivo Pasto, Unión Magdalena, Llaneros y Real Cartagena; mismo que mostró su alegría por llegar al equipo con un emotivo mensaje en el que expresó:

“Tengo mucha felicidad por volver al club donde hice mis divisiones inferiores, esto era un sueño y estoy muy feliz con esta oportunidad. Más allá de la felicidad, sé de la responsabilidad y el compromiso de vestir esta camiseta, y defender una institución como esta. Siento amor, hay mucho sacrificio detrás y efectivamente quiero dejar huella y ganar títulos. Sobra decir que le pido a la hinchada el apoyo de siempre y que crean en este grupo que se está conformando, es un grupo que quiere lograr cosas importantes y a eso hemos venido”.