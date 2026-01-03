A rey muerto, rey puesto: Junior ya le tendría reemplazo a José Enamorado por su inminente salida

José Enamorado fue el jugador más importante del Junior de Barranquilla en el título de la Liga BetPlay 2025-2, pues además de mostrar un nivel superlativo durante los cuadrangulares, anotó tres goles en la final contra Deportes Tolima.

Este rendimiento despertó el interés de diferentes equipos en el continente y parece que su salida será inminente, así que el ‘Tiburón’ ya tendría listo su reemplazo.

José Enamorado se marcharía del Junior y en su lugar llegaría Cristian Barrios:

Se desconoce el equipo que está más cerca de contratar a José Enamorado de cara al proyecto deportivo de 2026, que seguramente será fuera del fútbol colombiano, pero Juan Felipe Cadavid aseguró que ante su inminente salida, Junior ya llegó a un acuerdo con Cristian Barrios.

Los hinchas del ‘Tiburón’ están esperando la contratación de Luis Fernando Muriel, pero da la impresión que la prioridad ahora mismo es Cristian Barrios, quien jugó en América de Cali en 2025.

“José Enamorado muy seguramente se va de Junior y el reemplazo estaría listo. Desde Cali me cuentan que Cristian Barrios tiene principio de acuerdo con el equipo tiburón. En desarrollo”, escribió Juan Felipe Cadavid en horas de la mañana de este viernes 2 de enero.

Cristian Barrios soñaba con jugar en Junior:

En varias oportunidades, Cristian Barrios señaló el deseo que tenía por vestir la camiseta del Junior de Barranquilla, sin importarle que eso le pudiera traer problemas en América, su club actual, cuyos hinchas no estaban muy contentos.

La primera ocasión cuando Barrios señaló el deseo de jugar en Junior, fue justamente en un partido después de enfrentarlos con América de Cali, pero no pensó que traería tantas consecuencias:

“Esperar el momento, si me llega la oportunidad de venir a Junior a jugar, que es un sueño. Esperemos que cuando sea el sueño, que Dios me lo quiera cumplir. Estoy preparándome, me debo al América y seguiré entregando lo mejor de mí para este club, para esta camisa y esta hinchada que me quiere mucho”, fueron las palabras de Barrios entonces.

Posteriormente, Barrios recibió tantas críticas por cuenta de los aficionados del club ‘Escarlata’, que fue necesario salir a pedir perdón y asegurar que defendería los colores del América hasta el último día con todo el profesionalismo del caso:

No era el momento para decirlo, todos saben ese cariño que tengo con Junior, pero no era el momento. Desde que llegué a América lo he entregado todo de mí, no me he ahorrado ni un minuto de lucha por esta camisa y quiero ser campeón. Sé el cariño de la hinchada y el respaldo que me dieron, se los agradezco también y espero demostrárselos ahora con un título, ser campeón con América y escribir un nombre”.

