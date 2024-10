“Es un sueño”: Futbolista del América confesó su deseo de jugar con Junior, justo después de la derrota

El líder del fútbol colombiano, América de Cali, cayó ante el Junior en el Metropolitano de Barranquilla y aunque a muchos hinchas no les preocupó la derrota porque ya están clasificados a los cuadrangulares, sí se ofendieron con un futbolista que confesó su deseo de irse a jugar con el ‘Tiburón’.

PUBLICIDAD

Vea acá: Santiago Mele se comió el gol más tonto del semestre en Junior vs América

Un doblete de Yimmy Chará y un autogol de Daniel Bocanegra le dieron la ventaja suficiente al conjunto barranquillero para que el tanto de Harold Rivera no pudiera evitar que conquistaran tres puntos de oro ante uno de los rivales más difíciles en la actualidad del fútbol colombiano.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar y una de las razones tuvieron que ver con las palabras de Cristian Barrios, el talentoso futbolista del América de Cali, quien dejó claro que su sueño es defender los colores del Junior de Barranquilla, aunque su presente está con ‘La Mechita’:

“Esperar el momento, si me llega la oportunidad de venir a Junior a jugar, que es un sueño. Esperemos que cuando sea el sueño, que Dios me lo quiera cumplir. Estoy preparándome, me debo al América y seguiré entregando lo mejor de mí para este club, para esta camisa y esta hinchada que me quiere mucho”.

Por si fuera poco, también hubo incomodidad en la hinchada ‘Escarlata’ debido a las palabras que dejó Duván Vergara, quien está en un gran nivel, pero no pudo reflejarlo con goles contra Junior de Barranquilla. y de paso, recordó que es hincha de dicho equipo.

“No es un secreto que soy hincha del Junior, pero soy un profesional, doy lo mejor de mí. Ganaron, felicitarlos y que disfruten”.

No cabe duda que ambos son dos profesionales y no está mal que sean hinchas de otro equipo, aunque el momento para decirlo no fue apropiado.