En ‘su prime’ para el Mundial: Luis Suárez está en el mejor momento de su carrera y lo demostró con nuevo gol

No cabe duda que Luis Javier Suárez está en el mejor momento de su carrera: Llegó al Sporting Lisboa con la difícil tarea de reemplazar a Viktor Gyökeres (quien se marchó al Arsenal tras ganar la bota de oro), y lo ha hecho de la mejor manera.

El delantero colombiano finalizó 2025 anotando y comenzó el 2026, año del Mundial, con una nueva anotación.

Le puede interesar: Prográmese de una vez con el calendario de la Selección Colombia del 2026

El primer gol de Luis Suárez en 2026:

El futbolista colombiano fue titular en el primer partido de su equipo en 2026 que los enfrentó, en condición de visitante, a Gil Vicente por la fecha 17 de la liga portuguesa.

Cerca del final del primer tiempo, Luis Javier Suárez ganó en velocidad a la defensa rival y definió entre las piernas del portero, quien salió en velocidad para intentar cerrarle espacios al colombiano.

El atacante cafetero puso celebrar a sus hinchas y los ilusionó con sumar tres puntos fundamentales que les permitiera acercarse al Porto, que actualmente es el líder de la liga en Portugal por cuatro puntos de diferencia (y con un partido más).

Pese a que el resultado no fue el esperado, para nadie es un secreto que Luis Suárez está en el mejor momento de su carrera, precisamente el año en que más lo necesitan en su país, pues todo parece indicar, según el nivel que ha mostrado, que perfectamente podría ser el delantero titular de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia durante el Mundial que se disputará en menos de seis meses.

A continuación le presentamos el gol que anotó Luis Suárez hoy:

Vea también: Dibu Martínez salió insultado por Arsenal, su anterior equipo, que poco le importó alguna vez amarlo

En Portugal llenan de elogios a Luis Suárez:

En el partido anterior, Rui Borges, técnico de Sporting Lisboa, ya había aprovechado la rueda de prensa anterior para señalar que está muy contento con el nivel que ha mostrado Luis Javier Suárez, y añadió que confía en él para que haga historia, no solo para su equipo, sino para todo el fútbol portugués:

“Luis ha hecho un gran comienzo de temporada, no es solo este hat-trick, desde el principio la conexión que tiene con el grupo es evidente. Y la conexión entre ellos es clara, el respeto que sienten el uno por el otro es muy reflejativo de los juegos y de nuestra vida diaria en el gimnasio, en amistad y ayuda mutua. No solo con Luis, que está empezando bien la temporada, dentro de las expectativas cuando lo fichamos pronto, tras la pérdida de un delantero [Viktor Gyokeres] que había sido importante. Dije que iba a marcar su era y no tengo duda de que es diferente, pero ha ayudado al equipo y el equipo le ha ayudado a él”,