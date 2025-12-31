Dibu Martínez salió insultado por Arsenal, su anterior equipo, que poco le importó alguna vez amarlo

A los hinchas del Arsenal poco les importó que Emiliano ‘Dibu’ Martínez, en el pasado, hubiera defendido los colores de la institución, pues después de la victoria sobre Aston Villa el pasado martes 30 de diciembre, los hinchas del Arsenal aprovecharon un error que cometió el portero argentino para provocarlo, y él no se resistió el deseo de pelear.

Hinchas del Arsenal insultaron al Dibu Martínez:

Resulta que el último partido del año en la Premier League para el Aston Villa, fue contra el Arsenal, el equipo que finalizó en la primera posición en la tabla luego de la mitad de la temporada.

Y aunque los dirigidos por Unai Emery venían en buena racha, nada pudieron hacer ante el gran momento que atraviesa el Arsenal de Mikel Arteta, que sueña con por fin volver a ser campeón de la liga inglesa.

Tan bueno fue el nivel que mostró el Arsenal, que golearon 4-1 a Aston Villa, aunque eso sí, con complicidad del ‘Dibu’ Martínez, quien durante un tiro esquina, salió intentar cortar el balón por los aires, pero terminó regalándole un gol al Arsenal de manera insólita.

Después del partido, el guardameta argentino salió tan caliente que no se aguantó las provocaciones de los hinchas del Arsenal, quienes gozaron la victoria en condición de local.

El arquero campeón del mundo con Argentina, decidió irse contra ellos a buscar pelea. Sin embargo, afortunadamente para él, la situación no pasó a mayores porque hubo varias personas que intervinieron para evitar que Martínez se llevara una fuerte sanción por agredir o enfrentar a algún hincha.

A continuación le presentamos el momento en que Dibu Martínez le responde los insultos a los hinchas del Arsenal: