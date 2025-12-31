Prográmese de una vez con el calendario de la Selección Colombia del 2026

La Selección Colombia se clasificó a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá con relativa facilidad gracias al aumento de cupos en la eliminatoria (hay que recordar que este será el primer Mundial de fútbol que sean 48 selecciones), de manera que la ‘Tricolor’ comenzó a planear lo que será su participación en la justa orbital.

La ‘Tricolor’ ya sabe que tendrá dos partidos en México, y otro más en Estados Unidos, durante la fase de grupos, que serán contra Arzeibajián, otro rival que todavía se desconoce y Portugal.

No obstante, esos tres partidos no serán los únicos que tendrá el combinado nacional, pues se estima que en marzo, durante la fecha FIFA, habrá partidos contra equipos europeos, aunque se desconoce de quienes se trata.

Desde hace un buen tiempo, se había hablado que la selección Colombia estaba buscando llegar a un acuerdo con Portugal y Croacia para jugar un partido de preparación durante la fecha FIFA de marzo.

Sin embargo, la Federación Colombiana Fútbol tenía claro que las condiciones para jugar con ambos equipos, es que no se vieran las caras en el Mundial, y como el sorteo emparejó a Colombia en el mismo grupo de Portugal, parece que el partido de preparación será contra Francia.

Aun así, es casi confirmado que la Selección Colombia tendrá un partido internacional contra un rival de altura en Europa en marzo y posiblemente no volverá a jugar, sino hasta junio, con el inicio de la Copa del Mundo.

El primer partido de la Selección Colombia de la fase de grupos será en el Estadio Azteca de la ciudad de México, dónde se enfrentará a Azerbaiyán el 17 de junio,

Cinco días más tarde, también en México, disputará su segundo partido, y luego tendrá que viajar a los Estados Unidos para jugar en el Hard Rock de Miami (casa del Inter de Miami) para medirse a la Selección Portugal.

Hasta el momento se desconoce cuáles podrían ser los rivales de la Selección Colombia en caso de clasificar a la siguiente ronda, pues teniendo en cuenta que clasificarán los ocho mejores terceros de cada grupo más los dos primeros en cada zona, será necesario esperar a ver cómo se desarrolla cada grupo para determinar con claridad cuál podría ser el rival de Colombia.