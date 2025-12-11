Colombia vs Portugal, el cuarto partido más costoso del Mundial, ¿cuándo valen las entradas?

Colombia vs Portugal, sin duda alguna, es uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026, razón por la cual, se ha posicionado rápidamente como uno de los juegos cuyas boletas están más costosas.

Le puede interesar: Iván Mejía dio una opinión impopular sobre Cristiano Ronaldo por el partido contra Colombia

Vale la pena recordar que la FIFA implementó un sistema de venta de boletería dinámica, es decir, entre más personas estén interesadas en asistir a ciertos partidos, así mismo incrementarán los precios.

Precisamente, uno de ellos será el tercer partido de la fase de grupos, en el cual, la Selección Colombia enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo, seguramente peleando por el primer puesto de la zona.

The Athletic se refirió al respecto y dejó el enfrentamiento de la ‘Tricolor’ con 'Los Lusos’ como uno de los juegos cuya boleta será más costosa. Para ser específicos, llegó a alcanzar los 3.200 dólares, aunque actualmente, se estabilizó aproximadamente en 2.000 dólares (un equivalente a ocho millones de pesos por entrada).

El diario mencionado informa que antes de revelarse que aquel partido sería entre Colombia y Portugal, las entradas tenían un valor de 400 dólares, pero apenas se reveló este enfrentamiento en el sorteo, el precio incrementó hasta los 3.000 dólares.

Las boletas para ingresar al partido de la Selección Colombia vs Portugal son las cuartas más costosas de toda la Copa del Mundo, solamente por detrás de las dos semifinales y la final.

Vea también: ¿Tu intranquilo?: Cristiano Ronaldo podría superar impresionante récord contra Colombia en el Mundial

¿Dónde, cuándo y a qué hora juegan Colombia vs Portugal?

El sorteo determinó que la Selección Colombia y Portugal se enfrentaran en la última fecha de la fase de grupos. Seguramente llegarán a este partido ya clasificados, pero luchando para saber quién quedará en la primera posición.

Este será el primer partido que Colombia juegue fuera de territorio mexicano, pues se estrenará en Estados Unidos jugando en el Estadio Hard Rock de Miami.

El compromiso está pactado para disputarse el sábado 27 de junio de 2026 a partido de las 6:30 de la tarde.

Para conocer toda la programación de la Selección Colombia en el Mundial, haga clic aquí