Alfredo Morelos buscaría rescindir su contrato por graves incumplimientos en su salario

El futuro de Alfredo Morelos parece toda una novela, pues aunque la prioridad de Atlético Nacional es mantenerlo en el equipo, obligatoriamente tienen que comprarlo del Santos, pues el equipo brasileño ya no quiere extender su préstamo.

Sin embargo, desde Brasil reportan que el delantero colombiano está haciendo todos los trámites para convertirse en agente libre y rescindir su contrato del Santos, alegando supuestos incumplimientos graves.

Alfredo Morelos buscaría rescindir su contrato por graves incumplimientos:

La prioridad del ‘Búfalo’ es quedarse en Atlético Nacional, de manera que no consideró una opción regresar a Santos, así como tampoco quiso evaluar las ofertas desde el fútbol mexicano que llegaron.

Morelos alega que desde Santos tienen un grave incumplimiento con el pago de su salario, así que busca rescindir su contrato para ser agente libre y facilitar su continuidad en Atlético Nacional.

“El delantero, Alfredo Morelos, quiere rescindir su contrato con Santos alegando graves incumplimientos en el pago y, por ese motivo, se considera libre en el mercado. Notificó oficialmente al club brasileño que su contrato quedará rescindido debido a incumplimientos salariales, lo que le deja con los derechos federativos en su poder.El delantero tenía contrato con el equipo paulista hasta diciembre de 2026, pero entiende que es libre de negociar con cualquier equipo”, dieron a conocer en el medio de comunicación ‘UOL de Brasil.

Atlético Nacional estaría dispuesto a comprar a Alfredo Morelos:

Según informó Juan David Londoño, la presión del futbolista fue clave para que Atlético Nacional y Santos llegaran rápidamente a un acuerdo por Alfredo Morelos antes de que no reciban ‘ni un peso’ por el colombiano.

El equipo colombiano compraría el 60% de la ficha del jugador un valor de por 2.3 millones de dólares.

De esta manera, la directiva del ‘Verdolaga’ aprovecharía para ofrecerle un contrato a Morelos por los próximos tres años, es decir, hasta diciembre de 2028.