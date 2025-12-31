Los mejores momentos del 2025 en el fútbol colombiano con los campeones en la A y en la B

El fútbol colombiano en 2025, se terminó con dos campeones en la primera división, un campeón de la Copa que además fue el mismo campeón de la Superliga y con dos equipos que ascienden, así como dos equipos que descendieron.

Por eso, recordamos los mejores momentos del deporte del fútbol colombiano en 2025.

Atlético Nacional campeón de la Superliga:

Atlético Nacional fue campeón del fútbol colombiano en el segundo semestre 2024, de la mano de Efraín Juárez, sin embargo, el técnico mexicano se fue de la institución por desacuerdos con los directivos y en su reemplazo llegó Javier Gandolfi, quien tuvo que asumir el reto del primer título del año, a los pocos días de haber llegado al enfrentar Atlético Bucaramanga, en la final de la Superliga.

Durante los 180 minutos, los equipos no se pudieron sacar ventaja y todo se resolvió desde la tanda de penales, donde el club ‘Verdolaga’, demostró su jerarquía y se coronó campeón.

Santa Fe campeón de la décima estrella:

Luego de nueve años luchando por conseguir la anhelada décima estrella, y tras un difícil semestre de Santa Fe, tuvo tres entrenadores (Pablo Peirano, Francisco López y Jorge Bava), finalmente se coronaron campeones del fútbol colombiano tras derrotar en la final a Independiente Medellín. La final de ida fue un empate sin goles en el estadio el Campín y todo se resolvió en el Atanasio Girardot.

Medellín se adelantó en el marcador en el primer tiempo, pero Harold Santiago Mosquera empató las acciones antes que se acabará la primera mitad y después Rodallega marcó uno de los goles más iónicos en la historia del fútbol colombiano que le dio la vuelta al mundo. Aun lesionado, y en la última jugada que iba a tener en el partido llegó hasta el área rival, y marcó el gol del título que puso a festejar a todos los hinchas de ‘León’.

Jaguares campeón de la segunda división del fútbol colombiano

Si hubo un equipo regular durante el 2025, fue Jaguares de Córdoba, que, en primer semestre, se coronó campeón del Torneo BetPlay y demostró su gran nivel en el segundo semestre, al sumar tantos puntos que finalizó la primera posición de la reclasificación, por lo cual, no hubo necesidad de disputar la gran final, pues antes de que se terminará el torneo de segundo semestre, ya se sabía que era el primer ascendido a la A.

Junior campeón de su estrella 11:

De la mano Alfredo Arias, Junior conquistó la Liga BetPlay 2025-2 y bordó la estrella número 11 en su escudo.

Con el regreso de Teófilo Gutiérrez y el gran nivel de José Enamorado, Yimmy Chará, Guillermo Paiva, Mauro Silveira, Javier Báez y compañía, el ‘Tiburón’ pudo festejar el título luego de aplastar al Deportes Tolima en la final 4-0.

Cúcuta regresa a la primera división del fútbol colombiano

Después de desaparecer y pasar muchos años de crisis que los hinchas tuvieron que vivir en carne propia, finalmente, en 2026, Cúcuta Deportivo regresará al lugar donde pertenece: La primera edición del fútbol colombiano.

Con un proyecto consolidado y blindado a través de Ramiro Sánchez, Matías Pisano, Lucas Ríos, entre otros, el ‘Motilón’ logró ascender a la primer división del FPC, tras derrotar a la final real Cundinamarca por penales.

El rendimiento del Cúcuta fue tan bueno a lo largo del año que fue el segundo equipo clasificado en la reclasificación anual, hecho que lo otorgó acceso directo a la primera división a partir del próximo año.

Atlético Nacional campeón de la copa

Pese a que el equipo ‘Verdolaga’ no tuvo su mejor año, en cuanto a la Liga y Copa Libertadores, muchos consideran que salvaron el año tras ganar el título de la Copa BetPlay por tercer año consecutivo.

Diego Arias, exfutbolista de Nacional y ahora técnico encargado, ganó su primer título con el cuadro ‘Verdolaga’ este año tras derrotar en la final al clásico rival, Independiente Medellín.