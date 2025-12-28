¿Exagerado? Esta es la cifra que Atlético Nacional le exigiría a Boca Juniors por el fichaje de Marino Hinestroza

Atlético Nacional continúa afinando su proyecto deportivo de cara a la próxima temporada, con el objetivo de consolidar una nómina competitiva y mantener la base del equipo que ha venido mostrando regularidad. Mientras el cuerpo técnico y la dirigencia trabajan en los últimos ajustes administrativos, uno de los temas que concentra mayor atención es la situación del extremo Marino Hinestroza.

El atacante colombiano se ha convertido en una de las piezas más desequilibrantes del plantel ‘verdolaga’, gracias a su velocidad, capacidad en el uno contra uno y aporte ofensivo, cualidades que no han pasado desapercibidas en el mercado internacional. En ese contexto, Boca Juniors aparece como uno de los clubes que ha mostrado mayor interés en hacerse con sus servicios.

Las conversaciones entre Atlético Nacional y el club argentino se han mantenido en las últimas semanas, impulsadas por el deseo del conjunto ‘xeneize’ de reforzar su ataque. No obstante, hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo concreto que permita destrabar la negociación.

Desde el entorno del club antioqueño se mantiene la cautela. Aunque se reconoce el interés formal de Boca Juniors, las condiciones planteadas no han permitido avanzar en una definición sobre el futuro del jugador. Nacional, por su parte, prioriza la estabilidad del equipo y no contempla una salida que no se ajuste a sus expectativas deportivas y económicas.

Mientras tanto, Marino Hinestroza continúa integrado al plantel y enfocado en los objetivos inmediatos del club, a la espera de que se clarifique su situación. En los próximos días, el desarrollo de las negociaciones podría ser determinante para definir si el extremo seguirá vistiendo de verde o si dará el salto al fútbol argentino.