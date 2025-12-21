Desde Argentina le pidieron concepto a Javier Gandolfi por Marino Hinestroza, ¿Habló cosas buenas?

Parece un hecho que Marino Hinestroza no continuará en Atlético Nacional para el próximo año: El futbolista escribió en su cuenta de Instagram, luego ganar la Copa BetPlay 2025, que no había mejor manera de despedirse, hecho que no da lugar a muchas interpretaciones sobre su futuro. Adicionalmente, su compañero Jorman Campuzano anunció también durante la celebración que Marino era un futbolista ideal para Boca Juniors.

Aun así, todo será rumor y especulación hasta que el ‘Xeneixe’ haga oficial el fichaje del colombiano, que, hasta ahora, se desconoce cuánto pagaría. Se estima que es una cifra cercana a los 6 millones de dólares.

Para estar completamente seguros de esta decisión, desde Argentina le preguntaron a Javier Gandolfi su concepto de Marino Hinestroza, quien dirigió Atlético Nacional durante nueve meses de este año. El director técnico dejó claro que Marino es un futbolista que tiene todas las condiciones para triunfar en Boca Juniors.

¿Qué dijo Javier Gandolfi sobre Marino Hinestroza?

En primer lugar, Javier Gandolfi aseguró que le habían hablado mucho de Marino Hinestroza, y tan pronto llegó a Atlético Nacional, entendió los motivos, pues cree que tiene un talento sin igual:

“A Hinestroza no lo conocía y me lo nombraban mucho. Cuando tengo la primera impresión les dije a mí, cuerpo técnico: va a tener un futuro cercano de selección. Es un jugador que en el fútbol mundial se perdió. Es totalmente desequilibrante y en el 1 contra 1 van a ver qué tiene mucho más acierto que derrota”,

Adicionalmente, Gandolfi dejó claro que Marino Hinestroza es un futbolista que tiene todo para triunfar en Boca Juniors, no solamente por su talento, sino porque es muy maduro para su edad, teniendo en cuenta que no le quedó grande vestir los colores de Atlético Nacional, uno de los equipos más grandes de Colombia:

“Tiene la cabeza para jugar en Boca. Tiene muchísimas herramientas para aportarle a la institución. Es muy rápido y tiene mucho desequilibrio. Tiene la picardía y el potrero que hoy se perdió. Tiene gol, es atrevido y está preparado de la cabeza. No le va a pesar la camiseta. Atlético Nacional tiene 16 millones de hinchas, es muy parecido a lo que es Boca en Argentina”.

Sobre el futuro de Marino hay muchas especulaciones porque aseguran que el Crystal Palace también entraría la puja por el fichaje del colombiano, al igual que equipos desde el fútbol de Brasil, pero todo parece encaminado para que Hinestroza se convierta en Nuevo futbolista de Boca Juniors.

Vale la pena resaltar que Marino Hinestroza logró dar cinco asistencias y anotar 10 goles en los 36 partidos que fue dirigido por Javier Gandolfi con quien no solamente fue uno de los referentes en el ataque, sino que además llegó a disputar los octavos de final de la Copa Libertadores donde deslumbró al continente con su talento.