Julián Millán ‘pidió pista’ a Néstor Lorenzo para la Selección Colombia: “Tengo mucha ilusión”

Julián Millán es uno de los mejores defensores que tiene nuestro país en la actualidad y así ha quedado demostrado con su nivel en Nacional de Uruguay, al punto que hasta despertó el interés de equipos del fútbol de Brasil o de Argentina como River Plate.

El defensor con pasado en Santa Fe dejó claro que su sueño es vestir los colores de la Selección Colombia.

Julián Millán sueña con jugar en la Selección Colombia

El defensor colombiano habló con Caracol Radio, donde aseguró que sueña con estar en la Selección Colombia, quizás no para el Mundial de 2026, sino a futuro, aunque confesó que hasta ahora no ha recibido ninguna llamada de Néstor Lorenzo.

Eso sí, Millán dejó claro que va a seguir trabajando para cumplir su sueño y algún día estar en el combinado nacional:

“Uno de mis sueños es llegar a vestir los colores de mi país, para eso me esfuerzo bastante. Dios quiera que pronto pueda llegar esa oportunidad”.

“Todavía no he tenido ningún acercamiento, yo sigo trabajando, mejorando y esperando que algún día llegue ese llamado. Tengo mucha ilusión de algún día poder vestir esos colores”.

Julián Millán sigue pendiente de Santa Fe:

En Santa Fe, Julián Millán alcanzó su máximo nivel, y, al parecer, se enamoró del equipo ‘Cardenal’, porque no solo sigue en contando con algunos de sus compañeros, sino que está muy atento y no se pierde ningún partido:

“Yo vivo muy pendiente del equipo, lo sigo desde donde estoy, no me pierdo ningún partido. Muy feliz, nosotros sufrimos mucho esa final que perdimos y los compañeros pudieron alzar el título, caso Hugo, Daniel Torres, Marmolejo, de vez en cuando hablo con ellos”.