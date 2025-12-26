Atlético Nacional estaría muy cerca de confirmar la llegada de un futbolista de 37 años proveniente de River Plate

Uno de los equipos que más ha dado de qué hablar durante este mercado de pases en el Fútbol Profesional Colombiano ha sido Atlético Nacional. En medio de la novela que ha representado la salida de Marino Hinestroza y con la lluvia de rumores detrás de varios de los jugadores que conforman la plantilla, o de otros que suenan para llegar, surgió uno de los rumores más inesperados para el medio de nuestro país.

Y es que ante la salida por la finalización de su contrato con River Plate, Milton Casco habría sido el elegido para ser el reemplazante de Andrés Román o Camilo Cándido en lados bandas de Atlético Nacional, teniendo en cuenta que todo apunta a que el exMillonarios y el exCruz Azul partirían al exterior y dejaría este vacío que, según el periodista César Luis Merlo, sería ocupado por el veterano de 37 años ante el inminente acuerdo que alcanzó el club con el futbolista argentino.

“Principio de acuerdo entre Milton Casco y Atlético Nacional. El ex defensor de River espera toda la documentación para firmar el acuerdo por un año”, fueron las palabras del periodista experto en mercado de pases, dejando boquiabierto a más de un hincha que esta noticia lo tomó desprevenido y que se convertiría en un movimiento importante a pesar de la edad del jugador, teniendo en cuenta el alto costo que tiene por su pasado en el elenco millonario.

Atlético Nacional estaría cerca de concretar la llegada del reemplazo de Marino Hinestroza: También proviene de la MLS

La posible llegada de Nicolás Rodríguez a Atlético Nacional empieza a tomar fuerza en el mercado de fichajes y se ha convertido en uno de los temas más comentados del fútbol colombiano en las últimas semanas. El extremo, actualmente en Orlando City SC de la MLS, aparece en el radar del club antioqueño como una alternativa joven, rápida y con proyección para reforzar las bandas de cara a la temporada 2026.

Rodríguez, de 21 años, arribó a Orlando City a comienzos de 2025 procedente de Fortaleza CEIF, en una apuesta clara del conjunto estadounidense por el talento colombiano. Su fichaje se dio bajo la Iniciativa Sub-22 de la MLS, lo que refleja el perfil que buscaba el club: un jugador desequilibrante, con capacidad para el uno contra uno, velocidad en espacios abiertos y margen de crecimiento. Durante su primer año en la liga norteamericana, el atacante tuvo un proceso de adaptación progresivo, alternando titularidades y apariciones desde el banco.

Si bien no logró consolidarse como una figura indiscutida, Rodríguez dejó destellos interesantes. En la temporada sumó minutos tanto en la MLS como en competiciones paralelas, registrando un gol y al menos una asistencia, además de aportar amplitud y profundidad por las bandas. Su rendimiento fue valorado internamente como positivo en términos de aprendizaje, aunque la fuerte competencia en el frente ofensivo de Orlando City limitó su continuidad.

En ese contexto aparece Atlético Nacional, que busca rejuvenecer su ataque y sumar extremos con características diferentes a las que actualmente tiene en plantilla. La dirigencia verdolaga evalúa la opción de incorporar a Rodríguez ya sea mediante un préstamo con opción de compra o una negociación definitiva, fórmula que todavía se encuentra en análisis. Para Nacional, el atractivo radica no solo en su edad y proyección, sino también en su conocimiento del fútbol colombiano y su capacidad para adaptarse rápidamente al medio local.