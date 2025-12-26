Grabaron a Miguel Ángel Borja sufriendo en entrenamiento tras comerse 4 empanadas en su tierra natal

Miguel Ángel Borja ya sabe que no continuará en River Plate para el próximo año, y mientras espera que se haga oficial el equipo donde continuará su carrera (todo indica que sería Cruz Azul de México), él aprovechó para visitar Tierralta, su lugar de nacimiento, donde se comió cuatro empanadas.

Lo gracioso es que Miguel Ángel después compartió un video donde dejó en evidencia que le estaba costando el entrenamiento por todo lo que comió.

Grabaron a Miguel Ángel Borja comiendo en un puesto en la calle de Tierralta:

Borja aprovechó sus días de vacaciones para viajar a Tierralta, Córdoba, el lugar que lo vio nacer. Allí, Miguel Ángel salió a las calles como aquel niño que soñaba con ser futbolista y compartió con las personas mientras comía en un puesto de la calle.

Por supuesto, al delantero lo grabaron, elogiando su nobleza, no solamente para comer en las calles del centro de Tierralta, sino, además, por hablar con todos aquellos que se le acercaron:

“Vea la humildad de Miguel Ángel Borja, comiendo frito aquí en pleno centro de Tierralta”, dijo un señor mientras grababa y se acercaba al futbolista.

Miguel Ángel Borja sufrió en entrenamiento por las 4 empanadas que se comió:

Posteriormente, Miguel Ángel Borja salió a entrenar en el corazón de la montaña de Tierralta para recibir en óptimas condiciones el año nuevo a pesar de la comida, pero evidentemente sufrió en el entrenamiento debido a las cuatro empanadas de babilla que se comió.

Borja dejó claro que hará todo lo posible por alcanzar su mejor nivel, y, de esa manera, ganarse un puesto dentro de los convocados a la Selección Colombia para el Mundial del 2026: