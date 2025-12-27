Informan que América fue el que propuso que los equipos del FPC solo pudieran inscribir 25 jugadores

Una polémica propuesta surgió para el fútbol colombiano de cara al próximo año: Reducir la cantidad de jugadores inscritos a solo 25.

Esta decisión no cayó bien en diferentes sectores de la prensa porque consideran que perjudica a los equipos que tendrán que disputar los torneos internacionales, pero increíblemente, fue América de Cali el club que lo propuso.

José Orlando Asencio, subeditor de El Tiempo, habló sobre la decisión que tomó Dimayor de reducir la cantidad de jugadores que podrán ser inscritos, y no solamente dio a entender que le parece mala idea, sino que, además, señaló que fue Tulio Gómez, en representación del América de Cali quien hizo la propuesta.

Asencio, en principio, creyó que la propuesta había surgido por cuenta de los directivos de equipos pequeños del fútbol colombiano, pero se llevó una sorpresa cuando se enteró que fue América de Cali quien hizo la propuesta, e, increíblemente, varios equipos de los históricos estuvieron de acuerdo:

“Pues ahora me llaman y me cuentan que la propuesta no salió de los chicos, sino de uno grande: América de Cali. Y que varios históricos estuvieron de acuerdo. Entonces que no se vayan a quejar después”, escribió José Orlando Asencio a través de su cuenta de X.

¿Cuántos jugadores utilizaron los equipos del FPC durante la Liga BetPlay 2025-2?

Ahora bien, vale la pena tener en cuenta que todos los equipos del fútbol colombiano, durante la Liga BetPlay 2025-2, utilizaron más de 25 jugadores, hecho que sin duda será perjudicial porque tendrán mayor fatiga muscular teniendo en cuenta que, además, al menos ocho equipos tienen participación en torneo continental.

A continuación el listado con los equipos y la cantidad de jugadores que utilizaron en el segundo semestre de este año para el fútbol colombiano: