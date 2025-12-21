A ganar sabroso: Miguel Ángel Borja se iría a recibir buena plata en su nuevo club

Miguel Ángel Borja no continuará en River Plate para el próximo año, razón por la cual se ha comenzado a especular mucho sobre su futuro.

En principio, hubo un fuerte rumor que vinculó al ‘Colibrí’ con Boca Juniors, pero parece que este fichaje no se concretará porque el colombiano ya tendría un nuevo equipo.

Diferentes medios de comunicación no solamente han informado sobre el que sería su nuevo equipo, sino también sobre el supuesto salario que se ganaría.

Le puede interesar: Martín Palermo defendió a Miguel Ángel Borja y los rumores que lo vinculan con Boca Juniors

El nuevo equipo de Miguel Ángel Borja:

Según diferentes medios de comunicación, Miguel Ángel Borja se convertirá en nuevo futbolista de Cruz Azul de México, equipo que no solamente le ofrecería dos años de contrato, sino que además, le habría ofrecido un salario cercano a los 2.5 millones de dólares.

Es importante resaltar que este será un importante movimiento en la carrera del colombino porque es el doble del salario que recibía en el cuadro ‘Millonario’.

César Augusto Londoño reveló que Miguel Ángel Borja también tuvo ofertas para jugar en la MLS de Estados Unidos con el Real Lake City, pero el deseo del colombiano era competir al máximo nivel para ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo en la Selección Colombia de cara al Mundial del próximo año.

Adicionalmente, Londoño reveló que no hubo una propuesta formal por cuenta de Boca Juniors para Miguel Ángel Borja

“Miguel Borja llegó a un acuerdo para jugar en Cruz Azul. El centrodelantero de 32 años tendrá un contrato de dos años con extensión a uno más y duplicará su salario con respecto a lo que ganaba en River Plate, donde jugó 159 partidos (8612 minutos), convirtió 62 goles y aportó 10 asistencias. Con Boca Juniors no hubo una oferta satisfactoria. Real Lake City también lo quería. Borja cree que jugando en México, si rinde, podrá acercarse al Mundial con Colombia”.