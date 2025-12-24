Deportes

Más de diez millones de pesos tendrán que pagar Junior y Atlético Nacional por lo que pasó en las finales del FPC

Además del dinero, tanto el Estadio Metropolitano de Barranquilla como el Atanasio Girardot de Medellín sufrieron sanciones

Junior y Atlético Nacional Fotos tomadas de las cuentas de X: @juniorclubsa y @nacionaloficial
Por Daniel Barbosa

Junior de Barranquilla se coronó campeón de la Liga BetPlay 2025-2, mientras que Atlético Nacional hizo lo propio en la Copa. Los hinchas de ambos equipos se hicieron sentir con lindos recibimientos que sin duda llenaron de motivación a sus jugadores.

Dicho recibimiento estuvo marcado por la pólvora y el humo, hecho que a Dimayor no le gustó en absoluto, razón por la cual, sancionó a ambos clubes con una multa alta.

Multa de Dimayor a Junior y Atlético Nacional:

Los hinchas del Junior, en la primera final de la Liga BetPlay 2025-1 que se disputó en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, obligaron a retrasar el inicio del partido, y posteriormente con el primer gol, llevaron a que el árbitro no pudiera reanudar porque no se veía en óptimas condiciones por tanto humo y pólvora.

De esta manera, Dimayor hizo oficial que tendrán que pagar una multa de más de 11 millones de pesos, y, además, una fecha de suspensión de las tribunas norte y sur:

“Sancionar al Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A, con (1) fecha de suspensión parcial de plaza (Tribuna Norte y Tribuna Sur) y multa de ocho (8) SMMLV, equivalentes a once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000), por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF por los hechos ocurridos en el partido disputado por la Final (Ida) de la Liga BetPlay DIMAYOR 2025-II, entre el Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A. y el Club Deportes Tolima S.A.”.

La sanción de Dimayor a Atlético Nacional fue similar, tendrán que pagar una multa del mismo valor, y también recibieron una suspensión de las tribunas sur (sector 13 y 14), de la tribuna occidental (sector 14 y 15) y de la tribuna oriental (sector 1 y 2):

“Sancionar al Club Atlético Nacional S.A. con una (1) fecha de suspensión parcial de la plaza como se delimita a continuación: Sectores 13 y 14 de la Tribuna Sur; Sectores 14 y 15 de la Tribuna Occidental; Sectores 1 y 2 de la Tribuna Oriental, así como imponer multa de ocho (8) SMMLV, equivalentes a once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000), por incurrir en la infracción descrita en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la Final (Ida) de la Copa BetPlay DIMAYOR 2025, entre el Club Atlético Nacional S.A. y El Equipo del Pueblo S.A.”.

