El árbitro tuvo que parar el partido tras espectacular gol de Enamorado: Todo antes de los 10 minutos

José Enamorado ratificó su gran nivel con un espectacular gol antes de los cinco minutos de juego para darle la ventaja al Junior de Barranquilla en la final sobre Deportes Tolima que poco pudo hacer ante la gran jugada del ‘10′.

Los hinchas estaban tan contentos, que, por tanta pólvora, hicieron que el árbitro detuviera el partido momentáneamente.

Junior de Barranquilla salió a arrollar al Deportes Tolima y eso quedó demostrado con la actitud de los jugadores, que apenas recuperaron un balón en su área, buscaron adelantarse en el marcador y así lo consiguieron.

Didier Moreno ganó el balón y se lo dejó servido a Gustavo Paiva, quien buscó un pase directo a José Enamorado. El ‘10′ del Junior ganó en velocidad, enganchó a dos jugadores y con su pierna menos hábil (la pierna izquierda) acomodó el balón en el ángulo superior de la mano derecha de Neto Volpi, quien no pudo hacer nada para evitar esta anotación de antología.

Esta anotación desató toda la euforia de los hinchas, quienes no se guardaron nada en la celebración, al punto que lanzaron tanta pólvora que hicieron detener el partido momentáneamente porque no se veía nada.

El árbitro mantuvo el partido detenido alrededor de cinco minutos (4 minutos y 40 segundos) hasta que se disipara el humo y las acciones del partido pudieran continuar.

Los hinchas del Junior, quienes provocaron esta interrupción, se enojaron con la decisión del árbitro, pues consideraban que era el mejor momento para que el ‘Tiburón’ buscara la segunda anotación.

Al momento de reanudar el partido, Junior siguió atacando y tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja, pero el portero Neto Volpi apareció de milagrosa para salvar al visitante.

A continuación el gol de José Enamorado: